Lente op de Dorpsboerderij in Giessen-Oudekerk

GIESSEN-OUDEKERK • Op donderdag 21 april organiseerde Go Kidss in Giessen-Oudekerk een activiteit voor de kinderen in het teken van lente op de dorpsboerderij.

Er werden verschillende knutselwerkjes gemaakt door de kinderen in dit thema en er kon een ritje door de polder gemaakt worden met de paardentram van Stal Vonk. Verder werden de (kleine) konijntjes en de kuikentjes van de dorpsboerderij bewonderd en ook konden de kinderen een ritje maken op een pony van Manege Leeuwenhoeve. Kortom een gezellige en geslaagde middag met als kers op de taart een heerlijk lentezonnetje.