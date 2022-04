Inschrijving projectkoor Alblasserwaard Pasen 2023 gestart

ALBLASSERDAM/REGIO • In Alblasserdam start op donderdag 2 juni de eerste repetitie van een nieuw projectkoor. Onder muzikale leiding van Martin de Jong wordt er gewerkt aan het paasproject ‘Hij was Een van ons’.

In het paasproject komen allerlei ooggetuigen uit Jezus’ tijd aan bod, zoals zijn discipelen en Maria Magdalena, maar ook minder besproken personages, zoals Simon van Cyrene en Nicodemus. Hoe keken zij naar de gebeurtenissen rond lijden en sterven van Jezus? En wat betekent dit voor mensen nu?

De eerste 30 aanmeldingen zijn inmiddels binnen, maar het koor, dat iedere donderdagavond gaat repeteren in de Ichthuskerk in Alblasserdam, kan nog versterking gebruiken. Er geldt geen leeftijdsgrens. Enige zangervaring kan handig zijn, maar is niet vereist. Per zangstem krijgen deelnemers de beschikking over digitale oefenbestanden.

De concerten zullen gehouden worden op 25 maart 2023 in Tholen en op 1 april en 8 april 2023 in Alblasserdam.

De kosten voor deelname aan het projectkoor bedragen 20 euro per maand, dat er gerepeteerd wordt. In de zomervakantie liggen de repetities stil. Verder wordt er een eenmalige bijdrage van 20 euro gerekend voor de aanschaf van de bladmuziek.

Uitgebreide informatie over de inhoud van het project is te vinden op www.maatinmuziek.nl. Via deze site kunnen deelnemers zich inschrijven. Dit kan ook door te mailen naar: projectkoor16@gmail.com.