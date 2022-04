Zomerdienstregeling Riveer gaat in op 1 mei

GORINCHEM • Vanaf mei start het toeristische seizoen bij Riveer. Dit betekent dat het veer vanaf zondag 1 mei in de weekenden weer doorvaart naar Slot Loevestein en Fort Vuren. Ook gaan alle verbindingen weer op zondag varen.

Naast het veer Brakel zullen ook het autoveer tussen Aalst en Veen en de voet- en fietsveren rondom Gorinchem weer op zondag varen.

In de maanden mei en juni is er in de weekenden een vaste veerverbinding naar toeristische trekpleisters Slot Loevestein en Fort Vuren. Op zaterdag en zondag (en op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag) gaat er vanaf 12.15 uur ieder uur een afvaart vanuit Gorinchem, via Woudrichem. Wil je al eerder naar Loevestein, dan vaart Riveer op reservering om 09.55 uur een extra rechtstreekse rit vanuit Gorinchem.

Voor meer informatie: www.riveer.nl.