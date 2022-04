Bevrijdingsfietstocht in Lexmond en omstreken

LEXMOND • Na twee jaar afwezigheid wordt er dit jaar op donderdag 5 mei weer de Bevrijdingsfietstocht in Lexmond georganiseerd. Met dit jaar als goed doel: Stichting Tess.

Zij ondersteunen dolfijntherapie op Curaçao voor kinderen met een beperking. Deze therapie wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Endrie Duits uit Hei- en Boeicop staat hiervoor sinds januari 2021 op de wachtlijst.

Er kan gekozen worden uit een route van 20 of 40 km. Voor dit jaar zijn er nieuwe routes uitgezet. De route van 20 km is goed geschikt voor gezinnen met kinderen. De start is van 10.00 tot 14.00 uur in Huis Het Bosch in Lexmond.

Omdat het dit jaar niet voor iedereen een vrije dag is, kan er ook tussen 18.30 en 19.00 uur gestart worden voor de 20 km route. Het inschrijfgeld bedraagt 7,50 euro per persoon, voor kinderen tot en met 14 jaar 3,50 euro. De deelnemers ontvangen een gratis consumptie.

De routes zijn ook toegankelijk voor scootmobiels. Ook deze zijn van harte welkom.