Fien Wonen en BijBram uit Ameide slaan handen ineen

AMEIDE • Woningcorporatie Fien Wonen en zorgorganisatie BijBram hebben op woensdag 20 april de handen ineen geslagen en een samenwerkingscontract ondertekend. Dit gebeurde in de tuin bij het kantoor van BijBram in Ameide. In de samenwerking komen wonen en ondersteuning samen in een gezamenlijk doel: succesvol huren en wonen.

Fien Wonen richt zich voornamelijk op het verhuren van woningen aan mensen met een lager inkomen. Hieronder vallen ook mensen met een zorgbehoefte. Een zorgbehoefte kan bestaan uit psychische hulp. BijBram is al jaren gespecialiseerd op dat gebied. BijBram biedt namelijk geïntegreerde ondersteuning in de vorm van dagbesteding, begeleiding en behandeling.

In deze samenwerkingsovereenkomst worden huren en begeleiding aan elkaar gekoppeld. Directeur-bestuurder van Fien Wonen, Elisabeth ter Borg, geeft aan: “Het één kan niet zonder het ander. Door samenwerking worden mensen met een psychische zorgvraag makkelijker en sneller geholpen. Ook zijn het aantal contactmomenten fors verminderd vanwege de samensmelting van verhuur en zorg.”

Fien Wonen verhuurt tijdelijk aan BijBram. En BijBram verhuurt tijdelijk aan de onderhuurder. Op die manier zijn de huurovereenkomst en zorgovereenkomst onlosmakelijk met elkaar verbonden. En daardoor zijn acceptatie en ondersteuning van adviezen geborgd.

De woningen die Fien Wonen aan BijBram verhuurt staan voornamelijk in Vijfheerenlanden. Deze gemeente ondertekend daarom ook het samenwerkingscontract en is nauw aangesloten. Verder verhuurt Fien Wonen in de toekomst ook enkele woningen in Hardinxveld-Giessendam aan BijBram.