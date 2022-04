Het samenstellen van een indrukwekkend kerstpakket

Elk jaar kan het weer een moeilijke taak zijn: het uitzoeken van een kerstpakket voor je personeel. Een kerstpakket wordt vaak gebruikt om waardering te tonen aan de personeelsleden en daarom is het dan ook leuk als je hen een cadeau kan geven waar ze echt wat aan hebben.

Het is dan ook een goed idee om op zoek te gaan naar wat je als kerstpakket kan geven dat echt veel gebruikt kan worden. Daarnaast is het ook handig als je hierbij niet te veel hoeft na te denken over mannen of vrouwen, zo kan je dan alles in een keer aanschaffen. Wil je meer weten over het samenstellen van een origineel en indrukwekkend kerstpakket? Lees hieronder dan snel verder voor meer tips hier voor!

Waarom worden kerstpakketten gegeven?

Het geven van een kerstpakket aan je werknemers is al vele jaren een traditie onder de werkgevers, het is een mooi moment om je personeel een fijne kerst te wensen. Maar ook wordt dit moment vaak gebruikt om de waardering naar de medewerkers te tonen voor hun inzet en harde werk van het afgelopen jaar. Het is dan ook een leuk moment om andere blij mee te maken en het laat ook zien dat je blij bent met je werknemers. Voor een bedrijf kost dit natuurlijk wel geld, je kan het dan ook zien als een investering in de relatie met je werknemers.

Wat is een leuk cadeau om in een kerstpakket cadeau te doen?

Traditioneel gezien was een kerstpakket altijd een doos of een mand met verschillende kleinere cadeaus, vaak bevatte dit verschillende lekkernijen voor tijdens de feestdagen. Tegenwoordig worden zulke pakketten nog maar weinig gegeven en kiezen bedrijven er voor om iets cadeau te doen waar de werknemers echt wat aan hebben. Geef een Pluim als kerstpakket, dat is namelijk een soort waardebon voor een leuke activiteit. Op deze manier kunnen de werknemers zelf kiezen waar ze dit aan besteden.

Wat is een Pluim en wat kan je hiermee doen?

Een Pluimen.nl is een goed idee voor als een kerstpakket. Dit is dan ook een waardebon waarmee je jouw werknemers kan laten kiezen uit wel meer dan 100 verschillende activiteiten die ze kunnen doen hiermee. Zo kunnen ze kiezen voor bijvoorbeeld een dagje naar de dierentuin, de sauna, karten of een museum. Zo is er dus altijd een passende activiteit voor iedereen om te doen.