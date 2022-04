Prijsvraag: ‘Raad het Huis3-eindbedrag’ in Hardinxveld-Giessendam

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Huis3, de actie in Hardinxveld-Giessendam voor KWF, organiseert een prijsvraag om het eindbedrag te raden.

Huis3 begon in maart 2021 met een streefbedrag van € 50.000,--. In september 2021 werd het streefbedrag bijgesteld naar € 100.000,--. Onder het motto 3 x scheepsrecht heeft Huis3 op 5-4-2022 voor de derde keer het streefbedrag vastgesteld, ditmaal op € 133.333,33.

Huis3 heeft als geen ander ervaren hoe moeilijk het is om in te schatten wat deze actie uiteindelijk gaat opleveren. Vandaar de actie ‘Raad het Huis3-eindbedrag’.

Iedereen wordt uitgedaagd om het eindbedrag te raden, wat op 1 juli 19:00 uur (met de afsluiting van de Huis3-actie-week) wordt overhandigd aan het KWF. Het raden kost in de maand april € 0,50. Wil je in de maand mei een gokje wil wagen, betaalt € 1,--. In de maand juni wordt de inzet verhoogd naar € 1,50.

Degene die het eindbedrag het dichtst heeft benaderd, wint een heerlijke taart. Ook voor de nummers twee en drie is een (kleinere) taart beschikbaar.

Meedoen kan door een appje te sturen naar 06-16848481 of een mail aar huis3.KWF@hotmail.com met hierin de naam van de deelnemer en het geschatte eindbedrag. Per 18 april 2022 staat de teller op 108.478 euro.