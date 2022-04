Voorzitter De Hollandsche Molen op bezoek bij molen in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Voorzitter Nico Papineau Salm van De Hollandsche Molen heeft vrijdag 22 april een bezoek gebracht aan korenmolen De Jonge Sophia in Groot-Ammers. Hij deed dat in het kader van het 100-jarig bestaan van De Hollandsche Molen.

Dat eeuwfeest is volgend jaar. De vereniging zet zich al sinds 1923 in voor het voortbestaan, malende en draaiende houden van de wind- en watermolens.

Het eeuwfeest bracht de voorzitter van deze vereniging ertoe om in de aanloop daarnaar toe 100 molens in Nederland te bezoeken. Vrijdag was zijn 45e bezoek in Groot-Ammers bij korenmolen De Jonge Sophia. Eigenaar is de Stichting Streekcentrum Ooievaarsdorp.

Onder de indruk

Nico was onder de indruk van de geschiedenis van deze molen. Op de baard van de molen staan de jaartallen 1773 en 2003. Het eerste verwijst naar de molen gebouwd in Ottoland langs het riviertje De Dwarsgang. Het tweede jaartal verwijst naar de herbouw van de Jonge Sophia aan de Wilgenweg op het terrein van het Streekcentrum Ooievaarsdorp Liesvelt. Een vijftal molenliefhebbers namen het voortouw om de molenstomp te redden van de slopershamer. Eind 1999 werd de molenstomp ontvoerd uit Ottoland naar Groot-Ammers. Burgemeester Bort Koelewijn van Liesveld stond het transport op te wachten en sprak de historische woorden ‘De jonge dame is welkom!’.

Voorjaar 2004 kon de beroemdste inwoner van Groot-Ammers, Anita Witzier, de molen feestelijk in gebruik nemen. Ondanks het winterse weer was het hartverwarmend om de molen in volle glorie zien draaien. Graan werd weer gemalen.

Ambacht van de molenaar

Nadat het Streekcentrum is omgevormd in de Avonturenboerderij komen er jaarlijks tienduizenden kinderen in de molen en leren over het ambacht van de molenaar en de werking van het monument. Nico Papineau Salm was onder de indruk van de molen, de bezoekersaantallen en de mooie Avonturenboerderij.

Bij het bezoek van de voorzitter van de Hollandsche Molen waren ook diverse streekgenoten aanwezig: Michael van Hoorne (Avonturenboerderij), wethouder Johan Quik (wethouder molens van Molenlanden), Pim Lodder en Sjoerd Veerman (Stichting Streekcentrum Ooievaarsdorp) en twee van de vijf molenaars, Piet Lodder en Alex van der Perk.