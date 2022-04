Nel veertig jaar betrokken bij het kamperen bij de boer

MEERKERK • Voor Nel van der Ham, medewerkster van de Stichting Vrije Recreatie in Meerkerk, was vorige week de verassing groot toen zij door de voorzitter van de stichting naar kantoor werd gelokt met het verhaal dat haar hulp vanwege drukke werkzaamheden dringend gewenst was.

Wat bleek, ze was op die dag exact veertig jaar in dienst van de stichting. Veertig jaar betrokken bij het kamperen bij de boer. Daarom werd haar een uitje per huifkar door de Alblasserwaard aangeboden. Vergezeld door collega’s en bestuursleden werd onder meer restaurant ’t Raadhuis in Goudriaan bezocht voor een high tea.

“Ik was inderdaad totaal verrast”, bekende Nel. “Ik heb altijd met veel plezier gewerkt voor de SVR. Toen ik begon was ons kantoor nog een stacaravan. Vergeleken met de huidige huisvesting best wel een beetje behelpen. Ook de laatste jaren hebben we nog altijd zo rond de 125.000 donateurs. Dus vooral bij het versturen van folders en dat soort zaken is het altijd hooibouw. Overigens is afgesproken dat in geval van topdrukte, ik altijd oproepbaar blijft om tijdelijk mee te helpen.”