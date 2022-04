GIESSENBURG • In verband met de opening van de Groene Wei in Giessenburg, naar verwachting in september dit jaar, wordt stichting Bredero’s Hof uitgebreid met de Groene Wei.

De stichting heeft als doel om geld bijeen te brengen voor de aanschaf van datgene waardoor het welzijn van de bewoners wordt vergroot, maar waarvoor geen andere financieringsmogelijkheid is.

Zo is het de bedoeling van het bestuur om bij de opening een duofiets aan te bieden. Met het oog daarop zullen alle bedrijven in Giessenburg en Schelluinen binnenkort door een van de bestuursleden worden benaderd met de vraag of zijn sponsor willen worden. Verder bestaat er voor particulieren de mogelijkheid om donateur te worden.

In de loop van de tijd zullen er activiteiten worden georganiseerd vanuit de stichting. Voor meer informatie kan men contact opnemen met voorzitter Arie Slob- via 06-51173181 of mrarieslob@hetnet.nl.