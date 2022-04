CDA vraagt aandacht voor fietsveiligheid in Molenlanden

MOLENLANDEN • De fractie van CDA in Molenlanden vraagt aandacht voor de fietsveiligheid in Molenlanden. De partij vindt dat sommige fietspaden, met name buiten de bebouwde kom, in slechte staat verkeren.

Als voorbeeld wordt het stuk Tiendweg in Streefkerk genoemd, het deel tussen de Randweg en de Veerweg. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Het CDA wil weten of er contact is tussen het waterschap en het college over het onderhoud aan (fiets)paden buiten de bebouwde kom. En of het college de fietspaden buiten de bebouwde kom onder de aandacht wil brengen van het waterschap, zodat de kwaliteit van de paden en daarmee de veiligheid verbeterd wordt.

Vorige week dinsdag is er op de website van de NOS een artikel verschenen met betrekking tot fietsveiligheid in Nederland. Samen met andere berichten met betrekking tot het totale aantal verkeersongelukken over de afgelopen jaren vindt het CDA dit een alarmerende trend.

“Alhoewel het in het artikel niet letterlijk staat genoemd, speelt ons inziens ook de staat van wegen (fietspaden) een rol (los van de omvang van die rol) in het aantal verkeersongelukken”, aldus CDA Molenlanden.