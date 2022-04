Oranjevereniging Beatrix viert alsnog 75 jaar vrijheid

AMEIDE/TIENHOVEN AAN DE LEK • Drie jaar geleden ontstond bij Oranjevereniging Beatrix al het idee om in 2020 75 jaar bevrijding extra groots te vieren. Vanwege corona kon dat toen niet doorgaan, maar de vereniging maakt trots bekend dat men dit nu alsnog gaat doen in Het Spant in Ameide.

Op 5 mei wordt een feestavond georganiseerd in samenwerking met De Brede School, ThemaToneel Ameide, de Historische Vereniging Ameide-Tienhoven, Ameides Fanfare Korps en Anja en Cees van der Grijn. Zij brengen een zeer gevarieerd programma met film, muziek, zang en toneel. Toegangskaarten zijn vanaf 25 april 2022 verkrijgbaar in de Kadomolen. De entree bedraagt 5 euro (inclusief één consumptie). Het programma start om 20.00 uur.

Bevrijdingsdag in Ameide

5 mei 1945, in de morgen

Onder het gelui van het klokje op het stadhuis

Verschijnt na 5 bewogen jaren, de driekleur weer in top

Bevrijding, zou het dan echt waar zijn?

5 mei 1945, in de middag

Dorpelingen in de straten en op het plein

Oranje sierspeldjes dragend van de firma Van Toor

Jongelui met fietsen van Hamoen en Pek, rinkelend onder een haag van vlaggen

In de Hervormde kerk een speciale dankdienst, even voor samen op weg

Bevrijding, zou het dan echt waar zijn?

5 mei 1945, in de avond

Aan de radio gekluisterd voor de toespraak van Willemien

Een feestelijk concert op de Dam

Bevrijding, zou het dan echt waar zijn?

5 mei 1945,

Vergleden tijd, maar geen verleden tijd.