Arie van der Wulp wint maandprijs bij Fotoclub Molenwaard

MOLENLANDEN • Arie van der Wulp heeft de maandprijs van maart gewonnen bij Fotoclub Molenwaard. Het thema voor deze keer was complementaire kleuren.

Bij Fotoclub Molenwaard wordt iedere maand een ‘foto van de maand’ gekozen door de leden. Iedere maand kunnen de leden voor een bepaald thema een foto aanleveren waarna de foto’s beoordeeld worden op de clubavond. In maart was het thema complementaire kleuren. Complementaire kleuren zijn kleuren die in de kleurencirkel tegenover elkaar staan.

Bijvoorbeeld geel en paars, blauw en oranje en zoals deze foto, groen en rood. Complementaire kleuren worden vaak gebruikt om kleuren te laten knallen. Vooral in de reclamewereld worden de complementaire kleuren gebruikt. Arie heeft een rode en groene paprika gebruikt om de twee kleuren rood en groen te laten opvallen.