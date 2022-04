Paul Huijsdens nieuwe directeur-bestuurder van Lek en Waard Wonen

NIEUW-LEKKERLAND • In verband met het recente vertrek van Adrie Tukker, zal Paul Huijsdens met ingang van 1 mei 2022 de functie van directeur-bestuurder van Lek en Waard Wonen gaan invullen.

De Raad van Commissarissen van Lek en Waard Wonen omschrijft Paul als toegankelijk en energiek met een frisse blik op de maatschappelijke vraagstukken van nu. Vanuit eerdere rollen maar ook vanuit zijn meest recente functie als Manager bij Arcade Wonen in Naaldwijk kent hij de volkshuisvesting goed.

De stap naar corporatiebestuurder is voor hem dan ook een logische en weloverwogen stap. De Raad van Commissarissen is ervan overtuigd dat Lek en Waard Wonen bij Paul Huijsdens in goede handen is.

Paul wil graag in samenwerking met het team, de huurdersorganisatie en de belanghouders gaan werken aan vertrouwd wonen voor de huurders in de kernen waarin Lek en Waard Wonen werkzaam is.

Het nieuwe koersplan dat de organisatie recent heeft vastgesteld vormt daarvoor de leidraad. De komende maanden zal Paul gebruiken om de huurders, het team, de kernen, de woningen en de belanghouders te leren kennen.