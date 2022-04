WW-uitkeringen in regio in transport en logistiek meer dan gehalveerd

REGIO • De WW-uitkeringen aan werkzoekenden met een beroep dat gericht is op transport en logistiek daalden in een jaar tijd met 58% sterker dan alle WW-uitkeringen. De arbeidsmarkt in de regio Gorinchem voor deze beroepen is zeer krap.

Vooral de vraag naar vrachtwagenchauffeurs is groot. De krapte brengt kansen voor werkzoekenden met zich mee. UWV heeft de Barometer Transport en Logistiek uitgebracht die de ontwikkelingen en trends in beeld brengt.

UWV verstrekte eind maart 2022 in Gorinchem en de regio 1173 lopende WW-uitkeringen. Dat waren er een jaar eerder nog 1715. Dat is een daling van 32%. De WW-uitkeringen aan werkzoekenden met een beroep gericht op de sector transport en logistiek zijn met 58% sterker gedaald, van 130 naar 55 WW-uitkeringen.

De meeste van deze WW-uitkeringen gaan naar werkzoekenden die werk zoeken als bestelwagenchauffeur of autokoerier, vrachtwagenchauffeur, taxichauffeur of particulier chauffeur en logistiek manager. UWV belicht in de recent uitgebrachte Barometer Transport en Logistiek de ontwikkelingen en trends in de sector.

“Het aantal vacatures voor beroepen in transport en logistiek ligt inmiddels ruim boven het oude niveau van vóór de coronacrisis. Dit biedt goede kansen voor werkzoekenden in de regio Gorinchem”, aldus arbeidsmarktadviseur Willem Schrijver.

Verdubbeling vacatures

De sector Transport & Opslag biedt in de regio Gorinchem werk aan zo’n 3000 mensen. Dat is 4% van het totaal aantal werkenden in de regio. Beroepen in transport en logistiek komen echter ook voor in andere sectoren. Van alle werkenden in de regio hebben er 6500 zo’n beroep, oftewel 9% van alle werkenden. Het aantal nieuw ontstane vacatures voor de belangrijkste transport en logistiek beroepen voor de sector verdubbelde in 2021 in Gorinchem ten opzichte van 2020 tot 700.

Aan het eind van 2021 stonden hiervan zo’n 200 vacatures open voor deze beroepen. In de regio Gorinchem werden vrachtwagenchauffeurs het meest gevraagd. Andere beroepen waarvoor werkgevers personeel zoeken zijn postbezorgers en -sorteerders en transportplanners.

Krapte en onzekerheid

De toename van het aantal vacatures en de daling van het aantal werkzoekenden zorgt in Gorinchem en omstreken voor een zeer krappe arbeidsmarkt voor transport- en logistiekberoepen. De oorlog in Oekraïne brengt onzekerheid met zich mee voor de wereldhandel en de economische groei. Voor de werving van personeel kan onzekerheid leiden tot voorzichtigheid. Binnen groothandel, vervoer en opslag en industrie, maar ook vanuit de agrarische sector exporteren bedrijven naar Rusland (CBS, 21 maart 2022). Nadelige gevolgen van de oorlog kunnen zich bijvoorbeeld bij de Zuid-Hollandse glastuinbouw laten voelen bij exporteurs van bloemen.