Tweede leven voor gedecoreerdenbijeenkomsten Molenlanden

MOLENLANDEN • Burgemeester Theo Segers gaat met Oranjeverenigingen in gesprek om de jaarlijkse feestjes voor Molenlanders die koninklijk onderscheiden zijn in 2023 nieuw leven in te blazen.

Dit jaar vindt in Streefkerk al zo’n bijeenkomst plaats voor gedecoreerden uit de voormalige gemeente Liesveld. De gemeente hoopt ook dat Oranjeverenigingen uit andere dorpen het initiatief (weer) nemen om gedecoreerden in het zonnetje te zetten.

De ontmoeting in Streefkerk was ook de aanleiding voor Doe Mee! Molenlanden om met een motie het onderwerp op de agenda van de gemeenteraadsvergadering die dinsdag plaatsvond te zetten. Zij vragen daarin voor de geplande bijeenkomst een bijdrage van 750 euro en of soortgelijke initiatieven uit andere dorpen ook een bijdrage voor zo’n ontmoeting kunnen krijgen.

“Een sympathieke motie, voor een sympathiek initiatief”, noemt SGP-fractievoorzitter Corné Egas het voorstel. Dat sentiment wordt door de gemeenteraad gedeeld, zij zijn enthousiast over de gedecoreerdenbijeenkomsten en dat de samenleving zelf de eerste stap zet om de feestjes weer op de kaart te krijgen.

Zwaar bestuurlijk middel

“Maar waarom is de raad aan zet?”, vraagt Jonette Korevaar van het CDA zich af. “Lukt dit niet via de gangbare weg: is er geen budget of wil het college niet meewerken? Maar die vraag om geld is bij de gemeente niet binnengekomen. Dan is de raad wel meteen een heel groot middel.”

Zeker omdat de aanvraag gaat om een bijdrage van 750 euro, een bedrag waar de gemeente doorgaans geen besluiten over neemt. Dit geld kan bijvoorbeeld zonder raadsbesluit uitgegeven worden uit de bewonersinitiatievenpot, het dorpsbudget of andere regelingen.

Initiatiefnemer Arco Bikker legt uit dat hij de motie indiende omdat de gemeente tot en met 2019 de bijeenkomst(en) organiseerde. Voor de fusie van de Molenwaard en Giessenlanden, vonden er in diverse dorpen of regio’s zo’n samenkomst plaats. Ook na het ontstaan van Molenlanden is er nog eens zo’n bijeenkomst voor gedecoreerden geweest: alle 550 lintjesdragers uit de regio kwamen in 2019 bijvoorbeeld bij elkaar. “Die bijeenkomst was wel groot, maar geen groot succes”, legt Bikker uit waarom dit samenzijn de laatste keer was. De gezamenlijke bijeenkomst was volgens hem te massaal om een succes te worden.

Zeer waardevol

De bijeenkomst voor ereburgers en gedecoreerden was voor de fusie eens stuk kleinschaliger en had “het gevoel van een reünie”. Burgemeester Theo Segers herkent dat uit zijn vorige gemeente, waar zo’n event wel werd georganiseerd. “Dat werd door de mensen uitmuntend gewaardeerd. Het is heel mooi om die mensen bij elkaar te krijgen, het heeft de vorm van een reünie en toch is het zeer waardevol.”

Hij geeft daarbij aan tijdens de voorbereidingen voor de komende lintjesregen de vraag gesteld te hebben waarom zo’n bijeenkomst hier niet gepland was en voor 2023 te kijken wat er wel mogelijk is. Naar aanleiding van deze raadsvergadering zegt hij toe daar de Oranjeverenigingen actief bij betrekken.

Over de motie van Doe Mee! Molenlanden is uiteindelijk niet eens gestemd. Initiatiefnemer Bikker (deze keer in zijn rol als raadslid) is desondanks toch tevreden: “De motie hebben we niet binnengehaald, maar het gewenste resultaat wel.”