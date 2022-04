Boerendochter Wilke uit Groot-Ammers stapt in Puberruil in ‘héél andere wereld’

GROOT-AMMERS • Wilke Vink (16) uit Groot-Ammers is op dinsdag 26 april te zien in het KRO-NCRV programma Puberruil.

De boerendochter uit Groot-Ammers ruilt in het programma een paar dagen met de artistieke Troy. De eveneens zestienjarige Troy woont samen met zijn vader, bonusmoeder, broertje en halfzusje in Voorhout. Troy is genderfluïde en non-binair. Troy doet VWO, volgt theaterlessen en is gek op striphelden. Ook is die geïnteresseerd in de ‘drag queen wereld’. Daarin verkleden meestal mannen zich als excentrieke vrouw.

Boerderij overnemen

Wilke’s leven ziet er heel anders uit. Ze woont samen met haar ouders en twee jongere zussen op een boerderij in Groot-Ammers. Wilke doet de MBO-opleiding Melkveehouderij en wil later de boerderij van haar ouders overnemen.

“Het was een leuke ervaring in een echt héél andere wereld”, vertelt Wilke over haar belevenissen in Puberruil. Ze heeft dingen gedaan die ze anders nooit zou doen. “Ik ben in Amsterdam geweest waar ik drag queen was, daar voelde ik me wel bekeken. Ik heb eigenlijk nooit make-up op, maar hier kreeg ik wel zes lagen. Bij ons zie je zoiets als een drag queen gewoon niet. En als iemand hier al zo zou willen zijn, dat komt-ie er niet voor uit.”

Bijzondere reden

Wilke had een bijzondere reden waarom ze aan het programma wilde meedoen. “Later wil ik graag de boerderij overnemen en ik vind het belangrijk om te laten zien dat boeren goed zorgen voor de natuur en voor hun dieren. Ik wilde eigenlijk het boerenleven promoten en vind dat het goed gelukt is om in het programma daarvan iets te laten zien.”

Wilke en Troy zijn in Puberruil te zien in aflevering 4 op dinsdag 26 april vanaf 21.00 uur op NPO3.

In Puberruil stappen twee pubers uit hun vertrouwde bubbel en ruilen een paar dagen van leven. Een ander gezin, huis en dagelijkse routines. Hoe voelt het om even in compleet andere schoenen te staan? In Puberruil laat KRO-NCRV pubers andere culturen, meningen en leefwijzen ervaren zodat ze meer zien van leeftijdsgenoten die een totaal ander leven leiden. Door hun bubbel te doorbreken ontstaat vaak meer begrip voor elkaar. Tijdens de ruil worden ze bijgestaan door presentator Jan Kooijman.