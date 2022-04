Leerlingen De Schakel ontwerpen het Nieuw-Lekkerlandse huis van de toekomst

NIEUW-LEKKERLAND • Woningbouw in Nieuw-Lekkerland een volwassenprobleem? Niet als het aan de groepen 4a en 4b van basisschool De Schakel ligt. SGP-raadslid Corné Egas overhandigde dinsdagavond tijdens de raadsvergadering van Molenlanden hun tekeningen en plannen voor nieuwe woningen aan wethouder Arco Bikker.

Naar aanleiding van een artikel in een krant over de bouw van nieuwe woningen in hun dorp zijn de kinderen zelf aan de slag gegaan met het onderwerp woningbouw. “De leerlingen hebben allerlei ideeën ontwikkeld over hoe de woning van de toekomst eruit moet gaan zien”, licht Egas het document ‘Nieuw-Lekkerland, een nieuw huis’ toe.

Hoewel Egas de plannen kreeg, kan het gemeenteraadslid ze zelf niet uitvoeren. De wethouder kan er wel voor zorgen dat de plannen uit groep 4 tot stand komen, Bikker verzekert dan ook dat hij serieus met de plannen aan de slag gaat: “Het gaat zo te zien vooral over hoe het huis er uit moet gaan zien, daar gaan wij natuurlijk niet echt over. Dus ik moet er even een nachtje over slapen, maar ik ga er zeker op terug komen.”