Midweek Poldertocht op 21 april in Noordeloos

NOORDELOOS • Wandelsportvereniging Nooit gedacht, wandelsportvereniging Kinderdijk en SW Dordrecht organiseren op donderdag 21 april de midweek Poldertocht in Noordeloos.

Er kunnen afstanden van 5, 10, 15 of 25 kilometer gelopen worden door de polder van de Alblasserwaard. Opgeven kan via www.wsvnooitgedacht.nl, www.wandel.nl of ter plaatse.

De start is tussen 09.00 en 12.00 uur bij het Noorderhuis aan het Noorderplein 1 in Noordeloos.