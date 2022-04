Stapstenenroute door het historisch centrum van Nieuwpoort

NIEUWPOORT • In de afgelopen maanden is er in het straatwerk van Nieuwpoort een zogenaamde stapstenenroute meegestraat.

Op deze stapstenen staat het wapen van Nieuwpoort (de Poort) en als je de poortjes in de looprichting volgt, kom je door en langs allerlei leuke plekjes van de vesting. De stapstenenroute is op elk moment van de dag te lopen en overal te starten. Wie een steen tegenkomt, kan de volgende zoeken en zich laten verrassen.

De stapstenenroute is een initiatief van de Ondernemersvereniging Langerak/Nieuwpoort en op vrijdag 15 april door de voorzitter Edwin van de Heuvel overhandigd aan de Historische Kring Nieuwpoort. De stapstenen zijn ook te koop de in de TIP, Binnenhaven 24. Met dien verstande dat men hem niet in de voortuin legt. Hierdoor zouden de volgers van de route immers in de war kunnen raken.