Plantenbieb in de Boetzelaerlaan in Langerak

LANGERAK • Sinds dit voorjaar staat er een plantenbieb in de Boetzelaerlaan 53 in Langerak. Hier kan men stekkies ruilen of iets meenemen tegen vergoeding.

Dit initiatief van Andrea Vink is aangesloten bij de landelijke stekkiesroute.nl. Er zijn door heel Nederland en België nog veel meer van dit soort ruilkasten te vinden.