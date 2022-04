Het filmfestival in Gorinchem is weer helemaal terug

GORINCHEM • In de afgelopen week vond de zesde editie van het Internationaal Film Festival Gorinchem plaats. Het was enorm kleurrijk en vele bezoekers vonden hun weg weer naar de theaters.

“Filmfestivals werden hard geraakt door de coronapandemie de afgelopen jaren. Er werd afgelast, afgeslankt, uitgesteld en aangepast. De editie 2022 moest dan ook zeker weer wat goed maken. En dat is gelukt”, aldus een gelukkige festivaldirecteur Anika van der Kevie.

Daags na het festival geniet zij nog na van de vele positieve reacties van alle bezoekers. “We zijn weer helemaal terug, zo fijn om weer zo veel bezoekers terug te zien komen in de zalen. Het was dan ook een ijzersterke line-up van films met bijzondere premières, online Q & A’s met regisseurs, de aanwezigheid van regisseur Hiner Saleem met twee hoofdrolspelers uit de film Goodnight Soldier en diverse talks.”

Het festival opende met de voorpremière van Ali & Ava, waarbij 300 genodigden genoten van een feestelijke openingsavond. In totaal kende het programma 42 filmvertoningen in de theaters De Nieuwe Doelen, ’t Pand, Peeriscoop en VUE cinema en een boeiend, uitverkocht, Lokaal Talent Programma. Donderdag 14 april genoten bijna 500 scholieren van twee films over jongeren en hun doorzettingsvermogen: Shabu en Casablanca Beats.

“Het festival vond niet alleen in de zalen plaats, maar ook thuis. Gezien alle omstandigheden hebben we ook een online aanbod meegenomen in het festival. Dat vraagt wel wat van onze crew techniek en de organisatie, want het is niet even een filmpje aanzetten”, zegt van der Kevie lachend, “maar zij zorgen dat iedereen geniet, in de zaal en thuis!”

De bezoekers waren zeer enthousiast, niet alleen over de films. Het met elkaar napraten en genieten van heerlijke muziek in het filmcafé maakten hun filmbezoek compleet. Het festival in de zalen sloot zondagavond feestelijk af met bekendmaking van de IFFG Youth Jury Award 2022. De jury kende deze toe aan de Indonesische film Yuni van regisseur Kamila Andini. Een prachtige film over doorzettingsvermogen en breken met tradities om als jonge vrouw je dromen te kunnen naleven. De film zit ook in het online aanbod, dat nog door loopt tot woensdagavond 20 april 20.00 uur. Daarna zal de Publieksprijs bekend worden gemaakt.

Het volgende filmfestival staat gepland van 12 tot 16 april 2023, maar de filmliefhebber kan al weer genieten bij de Monday Movie Night op 25 april met Gagarine en bij de IFFG Zomer Buitenbios. Voor informatie en de filmagenda: www.iffg.nl.