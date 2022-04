Je ex terugwinnen door handig gebruik te maken van psychologie

Mensen zijn wispelturige wezens. Dat blijkt met name uit de liefde. Relaties worden aangegaan en binnen de kortste tijd weer verbroken. Kennelijk is een van de twee, of beide, van gedachten veranderd. Het stuklopen van een relatie is zonde.

Maar gelukkig zijn er methodes om de situatie weer snel om te draaien. Binnen de kortste keren zijn jullie weer samen.

Je wint je ex terug door handig gebruik te maken van psychologie

Het menselijk brein lijkt soms ondoorgrondelijk complex. Maar uitvoerig psychologisch onderzoek heeft aangetoond dat biologische triggers nog steeds de doorslag geven bij het maken van beslissingen. Het uitkiezen van een partner is een zeer natuurlijk proces. Ongemerkt hou je rekening met allerlei factoren. Door slim gebruik te maken van deze wetenschap is het mogelijk om je ex terug te winnen. Zelfs wanneer het lijkt alsof je acties een averechts effect zullen hebben. De ex terug methode leert je stap voor stap om jouw geliefde terug te winnen.

Zorg ervoor dat jouw ex de tijd krijgt om je te missen

Het is belangrijk dat je ex weet dat jij hem of haar weer terug wilt. Maar dat doe je niet door elke dag te bellen en talloze berichtjes te versturen. In plaats daarvan is het verstandig om het allemaal iets subtieler aan te pakken. Want je ex heeft wel de tijd nodig om je te missen. Pas dan worden de positieve aspecten van jullie relatie herinnerd. Hij of zij haalt de mooiste herinneringen naar boven en vergeet het negatieve einde van jullie als koppel. Wanneer jij dagelijks op de stoep staat is er van gemis geen sprake.

Kom vol vertrouwen en vooral niet meelijwekkend over

Je eerste gedachte is wellicht om je ex te overspoelen met aandacht. Door aan te geven dat je nog steeds van hem of haar houdt verplaats je alle macht naar de ander. Het blijkt dat je hierdoor ongemerkt een compleet verkeerd signaal afgeeft. In feite ziet jouw ex je als de verliezer van een relatie. Wellicht overweegt hij of zij of een andere partner voor meer geluk en voldoening zorgt. Wanneer jij met hangende pootjes aan komt zetten bevestig je deze gedachte. Wees daarom zelfverzekerd en ga vooral niet zielig lopen doen. Je ex ziet dan vanzelf in dat jij nog steeds een kandidaat bent om een relatie aan te gaan.