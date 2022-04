Avondbus tussen Ameide en Utrecht gaat weer rijden

AMEIDE • De directe busverbinding tussen Ameide en Utrecht in de avond wordt hersteld, mede dankzij inspanningen van stichting Ameide Duurzaam.

Tot enige jaren geleden reed lijn 90 overdag en ’s avonds laat tussen Utrecht en Rotterdam Zuidplein. Het lange traject werd enige jaren geleden echter in stukken gebroken en de bus kwam vanuit Utrecht niet verder dan het Schoonhovense Veer.

Coronatijd

Erger was voor de inwoners van Ameide dat in het begin van de coronatijd de directe busverbinding tussen Utrecht en Ameide in de avonduren werd opgeheven zonder garantie dat deze ooit weer hersteld zou worden. Reizigers konden in Lexmond of Meerkerk (A27) overstappen op een belbus. De reis ging langer duren en werd duurder. Bovendien kwam de belbus vaak veel te laat. Zowel de communicatie als de dienstverlening was slecht, zeker in het begin. Oudere mensen, afhankelijk van het openbaar vervoer, bleven thuis.

De stichting Ameide Duurzaam vond dat het zo niet kon. De stichting staat voor duurzaamheid en daar hoort goed openbaar vervoer ook bij. De verhalen over mensen die de bus ruilden voor de auto stimuleerde Arie Mesker van Ameide Duurzaam actie te ondernemen. De politieke partijen in Vijfheerenlanden en lokale verenigingen werden aangeschreven en er werd contact gelegd met de Gedeputeerde Staten van Utrecht.

Publiciteit

Daarnaast werd de publiciteit gezocht door middel van artikelen in Het Kontakt, het AD en een interview op RTV Utrecht. Eenvoudig was het niet, want het argument vanuit de provincie was dat de avondbus te weinig passagiers vervoerde. Het tegenargument vanuit Ameide Duurzaam was dat de provincie met de laatste aanbesteding (niet langer Arriva, maar Qbuzz) geblunderd heeft en het heeft laten gebeuren dat de nieuwe vervoerder in de eerste maanden ver onder de maat presteerde en mensen regelmatig een uur of langer op het Utrechtse busperron liet staan. Daarmee zijn mensen de bus uitgejaagd.

De politiek bleek gevoelig te zijn voor de argumenten. Wim van Dijk (VHL Lokaal) maakte gebruik van zijn spreekrecht tijdens de Statenvergadering over het OV en Gerdien Bikker (CDA) diende een motie in om de directe busverbinding in de avond terug te krijgen. De motie werd aangenomen. Overleg met ambtenaren, veelal via het scherm, volgde en resulteerde uiteindelijk in het toegezegde herstel van de oude situatie. Het voorgenomen besluit moet nog bekrachtigd worden, maar het ziet ernaar uit dat de directe verbinding tussen Utrecht en Ameide hersteld wordt.

Ruchtbaarheid

Mesker: “Dit is heel goed nieuws voor Ameide en Tienhoven! De verwachting is dat de avondverbinding eind dit jaar, in november of december, weer gaat rijden. Het is uiteraard wel belangrijk dat er voldoende mensen van de avondbus gebruik zullen maken om de verbinding niet opnieuw in gevaar te laten komen. Ik heb daarom afgesproken met de verantwoordelijke ambtenaar dat we vanuit Ameide Duurzaam ons best zullen doen om voldoende ruchtbaarheid aan de nieuwe regeling te geven. Vóór de zomer heb ik overleg met de provincie om verder te praten over de invulling van de promotiecampagne.”

Woordvoerder Maartje Doorschot van Qbuzz bevestigt de plannen voor de avondbus tussen Ameide en Utrecht. “Deze week wordt het U-OV concept-vervoerplan voor 2023 gepresenteerd. Hierin is opgenomen dat lijn 94 in de avonduren weer elk uur gaat rijden tussen Vianen Lekbrug en Ameide.”

Eind deze week komt een bericht hierover op de website van Qbuzz en de provincie Utrecht.