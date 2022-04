Abonnement(en) opzeggen? Xpendy regelt dit voor jou!

Een abonnement afsluiten op veel verschillende producten en diensten, wordt steeds normaler. Binnen de retailbranche is dit verdienmodel dan ook een opmerkelijke trend.

Deze service kan natuurlijk erg aantrekkelijk zijn voor consumenten, maar de keerzijde hiervan is dat je straks aan veel abonnementen vast zit, waar je niet allemaal meer optimaal gebruik van maakt. Hierom is het niet verkeerd om eens kritisch te kijken naar het aantal lidmaatschappen dat je momenteel hebt lopen. De kans is groot dat jij het aantal abonnementen dat je hebt lopen, onderschat. Als je op het punt staat om jezelf af te melden van de verschillende lidmaatschappen, dan is de kans aannemelijk dat je in een stroef opzegging proces gaat belanden. Gelukkig is er de opzegservice Xpendy, die consumenten goed helpt in dit opzegging proces.

Wat is Xpendy?

Het opzeggen van abonnementen, gaat niet altijd zo gemakkelijk als dat je zou willen. Wanneer je al een goed moment hebt gevonden om de opzegging(en) uit te voeren, zijn er een hoop obstakels waar je mee te maken kunt krijgen. Bij veel bedrijven is het soms al lastig om in contact te komen met de klantenservice. Wanneer dit wel is gelukt, dan beland je - voor je het weet - in een drukke telefonische wachtrij. Dit brengt een hoop onnodige kosten met zich mee. Als daar dan het moment is dat je een medewerker hebt kunnen bereiken, probeert hij of zij jou om te praten om bij het abonnement te blijven. Dit zijn allemaal zaken, waar jij natuurlijk helemaal niet op zit te wachten. Het kost je alleen maar tijd en geld. Gelukkig is er de opzegservice van Xpendy. De opzegservice is in 2019 opgericht, met als doel de consument te ontzorgen in zijn of haar opzegging proces. Hierdoor kan hij of zij zich bezig houden met de dingen die echt belangrijk zijn.