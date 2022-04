Succesvolle uitvoeringen van de Mini Mattheüs in Molenlanden

MOILENLANDEN • De organisatoren noemen het een grandioos succes: de uitvoeringen van de Mini Mattheus van SmdB de Wegwijzer in Nieuw-Lekkerland en de Groen van Prinstererschool in Oud-Alblas.

Onder leiding van Johan den Hoedt zetten zij een Nederlandse gecomprimeerde versie van dé Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach op de planken. Dit vond plaats op respectievelijk woensdagavond in de Rehobothkerk in Nieuw-Lekkerland en donderdagmiddag in de Nederland Hervormde kerk in Oud-Alblas. Het geheel werd begeleid door een ensemble van professionele musici. Sopraan Jenny Haisma zong de aria’s.

Op deze manier maakten de kinderen én kennis met het lijdensverhaal én zij leerden de fantastische muziek van Bach op een laagdrempelige manier kennen. De kinderen zongen vol overgave de koralen. Leerlingen uit groep 7/8 lazen het verhaal pakkend voor. En het docentenkoor zong ontroerend een meerstemmige versie van ‘O hoofd vol bloed en wonden’.

In Nieuw-Lekkerland werd het concert bijgewoond door de gastkinderen uit Oekraïne, die zelf ook, voorafgaand aan de uitvoering, nog een prachtig lied zongen. Via koptelefoons werd alles live voor hen vertaald door een tolk.

In Oud-Alblas gaat meester Gijs Boer met pensioen en als echte liefhebber van de Matthäus Passion kreeg hij deze uitvoering, waaraan alle kinderen meewerkten, als verrassing. Hij wist niet wat hij meemaakte. Zo werd het een onvergetelijke ervaring voor leerlingen en leerkrachten van beide scholen, maar ook voor ouders en andere familie, die de uitvoering bijwoonden.