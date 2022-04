Energiepalen voor duurzame productiehal De Kuiper Infrabouw in Hardinxveld-Giessendam

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Op dinsdag 12 april sloeg wethouder Jan Nederveen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam de laatste energiepaal de grond in. Hiermee heeft De Kuiper Infrabouw letterlijk een feestelijke mijlpaal bereikt in de bouw van haar nieuwe duurzame productiehal.

Bijzonder aan de productiehal is dat zowel de bodem als het dak worden gebruikt om energie op te wekken. De heipalen worden benut voor geothermie en daarom ook wel ‘energiepalen’ genoemd. Hiermee is De Kuiper Infrabouw straks in staat energie uit de bodem te halen om daarmee de nieuwe productiehal te verwarmen of te koelen. Met de plaatsing van een PV installatie op het dak is de uitbreiding van de aannemer maximaal duurzaam.

“De zonnepanelen kennen we inmiddels wel, maar in Hardinxveld-Giessendam is op deze manier nog niet eerder gebruik gemaakt van geothermie. Dit is dus een primeur”, aldus wethouder Jan Nederveen. Daarnaast noemt hij het een mooi voorbeeld van het verduurzamen van bedrijfspanden.

De uitbreiding is hard nodig. Na ruim vijf jaar ondernemen op de huidige locatie werd de productiehal voor prefab onderdelen te klein. Met de uitbreiding komt er ongeveer 1100 vierkante meter productieruimte bij. Van betonputten tot complete brugelementen, het wordt allemaal geproduceerd bij De Kuiper Infrabouw. Door de bouw van de nieuwe hal kan de aannemer uit Hardinxveld-Giessendam nog duurzamer en efficiënter prefab onderdelen gaan produceren. Het was een logische keuze van geothermie gebruik te maken. Volgens directeur Wouter de Kuiper is gebruik van geothermie nog onderbelicht in bouwend Nederland, maar wel een duurzame oplossing voor het opwekken van groene energie. Ook ligt de keuze in lijn met de missie van goed rentmeesterschap over de aarde. Iets waar de civiele aannemer zich dagelijks voor in zet, maar ook graag doorgeeft aan de omgeving om haar heen.