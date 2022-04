Nieuwe exposities van Goed Gezien – Goed Bekeken

REGIO • De amateur kunstorganisatie Goed Gezien – Goed Bekeken heeft weer nieuwe exposities ingericht op diverse locaties in de regio.

Nellie van der Steen exposeert van 13 april tot half juli 2022 in woon- en zorgcentrum Graafzicht aan de Burgemeester Dekkingstraat 1 in Bleskensgraaf. Nellie schildert graag landschappen en stillevens met olieverf, vaak van eigen foto‘s.

Lydia de Rooij exposeert van 25 april tot half juli 2022 in De Strevenaer in Streefkerk. Lydia de Rooij schildert en tekent al ruim 35 jaar en heeft van haar hobby haar werk gemaakt. Ze is mede-eigenaar van Galerie de Burgpoort in de Burgstraat 13 in Gorinchem en heeft een eigen website. De materialen die ze gebruikt zijn olie- en acrylverf. Op het gebied van tekenen gebruikt ze voornamelijk pastelkrijt en pastelpotloden. www.lydiart.nl. Wie haar tentoonstelling wil bezoeken, moet contact opnemen met Sonja IJsbrandy via 06-28066286

Tine van de Beemt exposeert van 11 april tot half juli 2022 in ’t Waellant aan de Ooievaar 10 Nieuw-Lekkerland. Haar werk bestaat voornamelijk uit olieverfschilderijen of potloodtekeningen. Haar interesse gaat vooral uit naar het maken van portretten, soms geïnspireerd door de vele reizen die ze heeft gemaakt.

Cobi de Boon en Pieter Huijzer exposeren nog tot half juli 2022 in Molen de Liefde aan de Nieuwe Veer 42 in Streefkerk. Molen De Liefde is elke eerste zaterdag van de maand open van 12.00 tot 16.00 uur. Cobi de Boon exposeert met beelden in het thema ‘Vis’, geïnspireerd door het stripachtige en de zachte kleuren van de etsen van Co Westerik.

Pieter Huijzer schildert vooral met olieverf, af en toe een aquarel en pentekeningen. Pieter werkt figuratief, maar is geen fijnschilder.

De exposities in De Schaapskooi in Ottoland en in De Parel in Hardinxveld-Giessendam zijn komen te vervallen.