Wanneer is het geoorloofd om af te luisteren?

Camera apparatuur zoals de spy cam en afluisterapparatuur worden steeds meer verkocht. Het kan soms belangrijk zijn om beelden of gesprekken op te nemen wanneer je met een persoon telefonisch een overeenkomst sluit.

Telefonische overeenkomsten zijn namelijk op dezelfde manier geldig als de schriftelijke overeenkomst. Heb je deze echter niet opgenomen, dan zijn ze lastig te bewijzen. Vroeger werden telefoongesprekken doorgaans enkel door opsporingsambtenaren opgenomen. Tegenwoordig kan iedereen dit doen. Maar wanneer mag je eigenlijk een telefoongesprek opnemen? Daar vertellen we je in dit artikel meer over. Lees snel verder voor meer informatie over het afluisteren van telefoongesprekken en hoe de regelgeving hieromtrent is.

Niet zomaar aftappen

Maak je gebruik van afluisterapparatuur en gaat het om een gesprek waar je zelf geen deel aan neemt, dan mag je dit niet zomaar aftappen. Ook een privé detective mag dit niet zomaar doen. Alleen een opsporingsambtenaar is hier voor onderzoek toe gemachtigd, hetzij hier wel de goedkeuring van de officier van justitie voor nodig is. Tap je als burger zomaar een gesprek af, dan maak je misbruik van de privacy van een ander. Echter mag deze opname, ondanks dat hij eigenlijk niet gemaakt mocht worden, wel gebruikt worden bij een strafzaak. Wel is het goed te weten dat je strafrechtelijk veroordeeld kunt worden als je stiekem een gesprek opneemt. Als burgers mogen we dus niet zomaar telefoongesprekken aftappen, maar de autoriteiten zijn hier wel toe bevoegd.

Eigen gesprek opnemen mag wel

Wanneer je een gesprek opneemt waar je zelf wel deel aan neemt, mag je deze wel opnemen. Je maakt hierbij geen inbreuk op je eigen privacy. Alleen jouw telefoongesprekken mogen worden opgenomen. Of je aan het opnemen bent, hoef je niet door te geven aan de persoon waarmee je in gesprek bent. Je mag gesprekken wel opnemen en gebruiken als bewijs, maar niet zomaar openbaar maken.

Opname als bewijs gebruiken

Heb je jouw opname gemaakt, dan mag je deze opname dus gebruiken als bewijs in de rechtszaal. Of je deze nu wel of niet rechtmatig hebt gemaakt. Zo kun je bewijzen of je een telefonisch contract hebt afgesloten of dat iemand iets strafbaars heeft gedaan. Met een advocaat kun je hiervoor een dossier opstellen met jouw bewijsmateriaal. Zo kun je de rechter echt iets laten zien en is de kans groter dat je in jouw recht komt te staan.