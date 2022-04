Lentewandeling over de Donkse Laagten

BRANDWIJK • Staasbosbeheer organiseert op zaterdag 30 april en op zaterdag 14 mei, beide keren van 10.00 tot 12.30 uur een lentewandeling door de Donkse Laagten.

De route voert door het prachtige veenweidegebied in bloei. Over de kades langs het Achterwaterschap lopen de deelnemers een rondje door één van de beste weidevogelreservaten in Zuid-Holland, waar in het voorjaar veel weidevogels zoals grutto, tureluur en kievit te zien zijn.

Het drassige land vormt een ideaal broedgebied. Met wat geluk komen er zelfs wat pullen (jonge weidevogels) voorbij. Naast weidevogels is er veel oog voor de rijke cultuurhistorie en flora en fauna van het gebied. De wandeling voert langs eeuwenoude tiendwegen en houtkades, langs een eendenkooi en de Broekmolen.

Deelname kost 10 euro. Wandeling is geschikt voor iedereen vanaf twaalf jaar, maar niet voor mensen met een fysieke beperking. Afstand bedraagt maximaal 7,5 kilometer. Voor meer informatie of aanmelding: boswachter Ties Ittmann via t.ittmann@staatsbosbeheer.nl.