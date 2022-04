Het warme najaar vraagt om een aangepaste kledingstijl

Het najaar is weer in zicht! Wanneer het najaar vrij warm is zoals nu, vraagt dit om een aangepaste kledingstijl. Zo is een Fortezza jas perfect voor het tussenseizoen. Wat kun je nog meer perfect aantrekken tijdens het warme najaar? Wij maakten een selectie voor je en hebben enkele key kledingstukken voor je op een rijtje gezet.

Lees snel verder en ontdek hoe je jouw kledingstijl kunt aanpassen aan het warme najaar.

Een goed shirt voor het tussenseizoen

Wanneer het een warm najaar is, mag een goed shirt voor het tussenseizoen niet in je garderobe ontbreken. Denk bijvoorbeeld aan de Alan Red t-shirts. Deze shirts zijn gemaakt van kwalitatieve materialen en zijn perfect voor als het niet te warm en niet te koud is. Maak het geheel af met een Fortezza jas en je bent klaar om te gaan.

Sjaals en accessoires

Wanneer het najaar wat warmer is, mag een sjaal ook niet ontbreken. Ga voor een sjaal in een kleur of print die past bij het seizoen en vergeet ook niet alvast bijpassende handschoenen te kopen. Mocht het gedurende de dag te warm worden, dan kun je je sjaal gewoon afdoen en om je tas hangen. Je handschoenen heb je later in het seizoen wellicht nog nodig.

Laarzen

Ook laarzen zijn geschikt om te dragen in het warme najaar. Dat het warm is, wil niet betekenen dat het niet regent. En als het regent, zijn laarzen het beste schoeisel dat je kunt dragen.

Kleren in wit of crème

Misschien ben je gewend om donkere kleuren in de herfst te dragen, maar wanneer je te maken hebt met een warm najaar, en als het ware in een soort overgangsfase zit, kun je ook kiezen voor kleuren zoals wit of crème. Zo kun je deze kleuren perfect combineren met beige broeken.

Zomertrui

Misschien heb je een trui die geschikt is voor de zomer. Wanneer het een warm najaar is, is een warme trui zoals een wollen trui dragen niet zo geschikt. In plaats daarvan kun je er beter voor kiezen om een zomertrui te dragen. Maak het geheel af met een dunne sjaal, zodat je wanneer het iets kouder wordt of gaat waaien toch je nek kunt beschermen.

Wil jij ook goed door het warme najaar heen? Ga dan aan de slag met onze tips en kies de juiste kleding uit.