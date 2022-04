Vergaderen in Den Bosch

Grote en kleine bedrijven moeten van tijd tot tijd vergaderen. Daar heeft niet ieder bedrijf zelf de ruimte voor. Soms is het ook fijn om juist in een andere omgeving te zitten voor je vergaderingen. Dan kun je onder andere terecht bij een vergaderlocatie Den Bosch.

Daar zijn natuurlijk meerdere opties. Wij vertellen je meer over De Ruwenberg. Dit is een locatie die niet alleen vergaderruimte biedt, maar ook een hotel en conferentiecentrum is. Het heeft meer dan genoeg te bieden voor je zakelijke evenement.

Goed bereikbaar voor iedereen

Allereerst is De Ruwenberg goed bereikbaar. Dat geldt niet alleen voor mensen die uit verschillende plekken in Nederland moeten komen. Natuurlijk is de vergaderlocatie Den Bosch dichterbij voor mensen die in Brabant wonen, maar het landgoed De Ruwenberg is niet ver van de A2. Dat maakt het een goed bereikbare plek ook voor wie van elders uit Nederland moet komen. Daarnaast is het niet ver rijden vanaf Schiphol of vanaf vliegveld Eindhoven. Ook internationale bezoekers kunnen dus naar je zakelijk evenement komen.

Daar is ook voldoende gratis parkeerplek voor. Natuurlijk is er rekening gehouden met hybride en elektrische auto’s. Er zijn op het parkeerterrein van De Ruwenberg laadpalen voor de elektrische auto’s om op te laden.

Binnen- en buitenruimte

Er zijn meerdere vergaderzalen bij De Ruwenberg waar je voor je zakelijke evenement gebruik van kunt maken. Daarnaast is het een conferentiecentrum waar voldoende ruimte is om een grote groep mensen te ontvangen. De zalen zijn berekend op dit soort evenementen en hebben alle nodige faciliteiten, ook voor het organiseren van een hybride vergadering met videobellen bijvoorbeeld.

Er is ook een ruime buitenruimte waar vergaderd kan worden. Dat maakt je evenement of vergadering in ieder geval uniek. De buitenruimte is mooi ingericht en biedt de ruimte voor zakelijke doeleinden.

Arrangementen en andere faciliteiten

Naast de binnenruimtes en de buitenruimte is er nog meer te vinden. Zo zijn er verschillende faciliteiten in het hotel waar alle bezoekers gebruik van kunnen maken tijdens hun verblijf, zoals wellness en sportfaciliteiten. Dan kunnen de zakelijke bezoekers ook ontspanning en inspanning opzoeken tijdens hun verblijf.

Ook kun je unieke activiteiten combineren met je zakelijke weekend. Daar zijn verschillende arrangementen voor beschikbaar. Er kan bijvoorbeeld gevaren worden, maar je kunt ook met je bedrijf schapen gaan drijven of gaan schermen. Alles natuurlijk in het kader van teambuilding los van het zakelijke aspect van je evenement.