Dit zijn de beste bonussen van online casino’s!

Een bonusbeleid van elk online casino is ontworpen om nieuwe spelers aan te trekken en regelmatige gokkers te behouden. Bonussen zijn beloningen voor een speler in de vorm van geld voor een gratis spel en enkele andere prikkels.

Ze kunnen alleen worden verkregen door gebruikers die zich hebben gehouden aan de voorwaarden die aan de aanbieding zijn gekoppeld en die de wettelijke leeftijd hebben om te gokken. Zij kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van een BetCity bonus code , al zijn er verschillende soorten bonussen die online gokkers kunnen gebruiken. Onderstaand vind je de beste types!

Stortingsbonus

Een stortingsbonus wordt meestal bijgeschreven op spelers wanneer ze een weddenschap doen; het komt als een percentage van een aanbetaling of als een vast bedrag. Een stortingsbonus kan in rekening worden gebracht bij registratie, bij elke inzet of maandelijks. Het is aan de administratie van het online casino om te beslissen over het scenario. Het vaste bonusbedrag staat vermeld in de voorwaarden samen met het minimale stortingsbedrag. Het percentage wordt bepaald door het casino, maar het bijgeschreven bedrag is afhankelijk van het gestorte bedrag. Om de stortingsbonus vrij te spelen, worden zachtere spelvoorwaarden en een relatief kleine inzet vastgesteld.

Registratiebonus

Deze bonus zal vooral door nieuwe spelers gewaardeerd worden. De eigenaardigheid van dit aanbod is dat de gebruiker de mogelijkheid krijgt om te spelen zonder echt geld te riskeren en te investeren in het spel. Het nadeel is dat het na het winnen van een bepaald bedrag erg moeilijk is om dit weer op te nemen. Hiervoor moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld:

Doe veel weddenschappen (soms overschrijdt het aantal weddenschappen meerdere keren het bedrag van de ontvangen bonus).

Weddenschappen kunnen alleen in bepaalde spellen worden gedaan, dus je hebt geen gokflexibiliteit als zodanig.

Een vereiste is inzetten binnen de voorwaarden die in de voorwaarden zijn gespecificeerd.

Cashback- of herlaadbonus

Online casino’s die onlangs zijn geopend en klanten winnen, bieden vaak cashback aan hun vaste spelers. Dit is een soort compensatie voor het verlies, meestal tot 20 procent van het verloren bedrag. Deze “bonus” kan worden gebruikt onder de voorwaarden die door de administratie zijn vastgesteld. Een andere beloning die vaak in casino’s wordt gebruikt, is een herlaadbonus. Het doel is om gebruikers te behouden en terug te brengen in het spel. Ze worden gebruikt voor degenen die hun depositorekening lange tijd niet hebben aangevuld of die nog niet aan het spel zijn begonnen.