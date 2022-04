Hoe stelt u de tegenpartij aansprakelijk voor uw letselschade?

U wilt schadevergoeding claimen na een ongeluk waarbij u gewond bent geraakt. Hiervoor moet u de tegenpartij aansprakelijk stellen voor uw letselschade.

In dit artikel leest u hoe u dat kunt doen. Het begint bij bepalen wie de aansprakelijke tegenpartij is.

Wie kunt u aansprakelijk stellen?

Soms is het direct duidelijk wie de tegenpartij is. De:

• verkeersdeelnemer die u heeft aangereden

• eigenaar van de hond die u heeft gebeten

• eigenaar van de winkel waarin u bent gevallen door een spekgladde vloer

Soms is het niet altijd even duidelijk:

• uw werkgever bij alle soorten ongevallen op de werkvloer, ook bij fouten van collega’s

• de eigenaar óf de manegehouder als u bent getrapt door een paard

• het Waarborgfonds Motorverkeer als u bent aangereden door een motorvoertuig die is doorgereden

In andere situaties weten slachtoffers soms niet eens dat ze recht hebben op schadevergoeding. Zo is het soms ook mogelijk om uw schade vergoed te krijgen bij:

• een losse stoeptegel, waarvoor u de gemeente aansprakelijk kunt stellen

• een modderige landweg, waarvoor u de boer die dit heeft veroorzaakt aansprakelijk kunt stellen

• letselschade door de haartjes van eikenprocessierupsen, waarvoor u de eigenaar of de weg- of terreinbeheerder aansprakelijk kunt stellen

Als u letselschade heeft opgelopen door een ongeluk, kunt u in de meeste gevallen schadevergoeding claimen. Zelfs als u het ongeval deels of geheel zelf heeft veroorzaakt. Bijvoorbeeld wanneer u als fietser door een automobilist wordt aangereden, omdat u een stopbord over het hoofd zag. Dan heeft u alsnog vrijwel altijd recht op schadevergoeding.

Om erachter te komen wie de tegenpartij is in uw specifieke situatie, kunt u het beste contact opnemen met een ervaren letselschadebureau. Een jurist kan u dan helpen om de aansprakelijkheid vast te stellen. De juristen van JBL&G doen dit geheel gratis voor u.

Hoe stelt u de tegenpartij aansprakelijk?

Wanneer u weet wie u aansprakelijk kunt stellen, kunt u de verzekeraar van de tegenpartij een aansprakelijkheidsbrief sturen. In deze brief:

• noteert u de gegevens van de tegenpartij en uw eigen gegevens

• beschrijft u de oorzaak van het ongeval, waar het precies heeft plaatsgevonden en op welke datum

• stelt u de tegenpartij aansprakelijk voor uw letselschade, dit doet u helder en duidelijk

• vermeldt dat het om een stuitingshandeling gaat, anders kan uw recht op schadevergoeding verjaren

• schrijft u dat u ook smartengeld wilt ontvangen en recht heeft op wettelijke rente

• benoemt u een reactietermijn

• zet u onderaan uw handtekening

Daarnaast stuurt u bewijsmateriaal mee. U kunt hierbij denken aan een ingevuld Europees Schadeformulier, foto’s, een proces-verbaal. Stuur altijd kopieën van het bewijsmateriaal naar de verzekeraar en bewaar de originele versies zelf.

Het is belangrijk dat de aansprakelijkheidsbrief goed en duidelijk wordt opgesteld. Als u iets vergeet, kan dat later voor problemen zorgen. U kunt er ook voor kiezen om dit door een ervaren jurist te laten doen. Een jurist kan in uw naam de tegenpartij aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Dan weet u zeker dat alle benodigde informatie in de brief komt te staan.

Wat gebeurt er als u hulp inschakelt?

U kunt ook direct na het ongeval de hulp van een ervaren jurist inschakelen. Bij JBL&G krijgt u een persoonlijke jurist die de aansprakelijkheid voor u onderzoekt en de aansprakelijke tegenpartij aansprakelijk stelt. Ook stelt uw jurist de schadeberekening op en claimt aan de hand daarvan de maximale schadevergoeding voor u. En dat allemaal 100% gratis, omdat de buitengerechtelijke kosten moeten worden vergoed door de verzekeraar van de tegenpartij.

Het enige dat u dan hoeft te doen is uw verhaal vertellen en het bewijsmateriaal aanleveren. Ook in deze situatie is het verstandig om de originele bewijsstukken zelf te bewaren. De kopieën kunt u dan naar uw jurist sturen. Daarna kunt u zich volledig richten op uw herstel.