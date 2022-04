Vakantiepark Molenwaard neemt deel van activiteiten Stal Vonk over

OTTOLAND/GIESSENBURG • Vanaf zaterdag 16 april gaat Vakantiepark Molenwaard een paardentramtocht organiseren voor gasten, groepen, maar ook voor mensen die op excursie willen in de Alblasserwaard. Deze excursie is ontstaan vanuit een nieuwe intensieve samenwerking tussen Stal Vonk uit Giessenburg en Vakantiepark Molenwaard in Ottoland.

Hein en Mijnie Vonk, eigenaren van Stal Vonk, rijden al sinds 1989 met verschillende paardenkoetsen door heel Nederland. Van trouwvervoer tot toertochten en van de arrenslee tot een familie-uitje. Voor iedere activiteit was er een koets te vinden bij de gepassioneerde familie Vonk. Ondertussen is Hein op leeftijd en zochten zij naar een manier om de activiteiten van het koetsiersbedrijf in de Alblasserwaard te kunnen blijven uitvoeren. Vakantiepark Molenwaard daarentegen was op zoek naar extra toeristische activiteiten en zag een mooie samenwerking die tevens ook van toegevoegde waarde is voor het vakantiepark.

“Bij Vakantiepark Molenwaard zoeken we continu naar manieren om onze gasten te verrassen en hun verwachtingen te overtreffen. Een rondrit door de polder met een koets is daarom een geweldige toevoeging. Voor de kleinste gasten is het straks ook mogelijk op het park een rondje te rijden en dat alles maakt de beleving op het Vakantiepark helemaal compleet”, aldus Michael van Hoorne, eigenaar van Vakantiepark Molenwaard.

Daarnaast heeft Michael altijd al een voorliefde voor paarden gehad: “In mijn jeugd mocht ik op redelijk hoog niveau rijden en de passie voor paardrijden is nooit verdwenen. Ik heb altijd met veel bewondering naar Stal Vonk gekeken en met name de enorme kennis en kunde van Hein. Het is naast een prachtige toevoeging voor ons bedrijf ook echt heel mooi dat we deze prachtige collectie koetsen, paarden en historie bij elkaar kunnen houden in de Alblasserwaard. Wat ons betreft zullen Hein en Mijnie voor altijd betrokken blijven bij onze activiteiten, onze mensen kunnen ongelofelijk veel van hen leren.”

De nieuwe paardenactiviteiten komen onder leiding te staan van Bram Verheul en Kevin Nieuwhoff, die beiden al werkzaam zijn bij Vakantiepark Molenwaard. De samenwerking zal gestart worden met een paardentramtocht door de Alblasserwaard die op 16 april voor het eerst uitgevoerd zal worden. Zowel parkgasten, groepen of dagjesmensen zijn van harte welkom om mee te gaan met deze excursie. Daarnaast is het ook mogelijk om de paardentram te boeken voor op maat gemaakte tochten.

Voorlopig zullen de activiteiten plaatsvinden vanuit de huidige locatie in Giessenburg. Meer informatie over deze nieuwe excursie is te vinden op www.vakantieparkmolenwaard.nl/paardentram.