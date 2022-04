Even snel een foto maken met je mobieltje voor je bedrijfsaccount op Instagram. Het kan, maar levert dat het beeld op dat uitstraalt waar jouw organisatie voor staat? Of wil je toch liever een professioneel uitziende foto of video? Laat het dan over aan de professionals van Kontakt Mediapartners.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. In een foto of video zie je in één oogopslag wat er speelt. Tenminste, zo zou het moeten zijn. Wil je dat er met een professioneel oog naar jouw foto’s of video’s wordt gekeken voor je bedrijf of organisatie? Kontakt Mediapartners is thuis in beeld.

Verhalende foto of video

Dankzij hun journalistieke achtergrond maken de beeldmakers van Kontakt Mediapartners altijd verhalende foto’s en video’s. Zodat meteen duidelijk is waar het over gaat. Ze leggen evenementen vast en verzorgen portretten en groepsfoto’s. Dat doen ze al jaren voor de krant en voor alle magazines van Kontakt Mediapartners, zoals het magazine #trotsopdeboer of Bedrijvig Altena, waarin ondernemers uit Altena centraal staan. De video- en fotografen zijn dus gewend om heel diverse onderwerpen vast te leggen: van koeien op stal tot een ondernemer die vol trots zijn bedrijf wil laten zien. Wil je het werk van jouw bedrijf professioneel in beeld gebracht hebben? Dat doen onze video- en fotografen graag. Dat foto- of videomateriaal kun je vervolgens gebruiken voor je website, social media of nieuwsbrief. Of wat dacht je van een eigen boek of magazine, met prachtig beeldmateriaal? Er is zoveel mogelijk! Kijk voor voorbeelden maar eens op kontaktmediapartners.nl.

Professioneel

Kan Kees van de administratie die foto of video niet even snel maken? Je hoort dat regelmatig. Het antwoord is: nee. Tenminste, als het gaat om marketingmateriaal. Dat vraagt namelijk om een andere benadering. Je online en offline marketing krijgt een fikse upgrade met professionele foto’s en video’s. De beeldmakers van Kontakt Mediapartners vertalen jouw verhaal en merkidentiteit in krachtige beelden. Zij zorgen ervoor dat je opvalt en geven jouw (toekomstige) klanten letterlijk een goed beeld van jouw bedrijf.

Je identiteit in beeld

Wat straal je uit als bedrijf, hoe communiceer je en wat zijn je kernwaarden? Alles hoort bij de identiteit van jouw organisatie. Draag je in je persoonlijke leven bepaalde kleding om iets van jezelf te laten zien, zoiets doe je ook voor je organisatie door het creëren van een visuele identiteit. Dat begint met een huisstijl. Je kleurgebruik, typografie, logo en beeldmerken; het draagt allemaal bij aan je imago. Die identiteit zou je ook in je beeldmateriaal moeten uitdragen. Wat voor visuele content past bij jouw organisatie? Past een statische afbeelding met een zakelijke uitstraling bij je, of pak je het wat speelser aan met een leuke video? De keuze is aan jou!

Marketing met zeggingskracht

Marketing vraagt om beeld met zeggingskracht. Een foto of video die het juiste gevoel bij jouw bedrijf of product oproept. De beeldmakers van Kontakt Mediapartners weten precies hoe je dat doet. Wil jij je marketingdoelstellingen halen? Neem contact op en dan gaan jullie samen kijken naar de mogelijkheden. Er wordt van tevoren besproken wat voor uitstraling het beeld moet krijgen en er wordt van alles in gang gezet om dat ook te bereiken.

Van A tot Z geregeld

Omdat ieder bedrijf of organisatie uniek is, maakt Kontakt Mediapartners áltijd maatwerk. Het hele traject wordt van A tot Z verzorgd. Dat is de kracht van Kontakt Mediapartners.

Enthousiast geworden en heb je hulp nodig met je foto’s of video’s? De media-adviseurs van Kontakt Mediapartners kunnen je er alles over vertellen. Kijk op de website kontaktmediapartners.nl, bel direct 0183 – 583 200 of stuur een mail naar info@kmp.nl.