Toertocht van Arno Wallaard Memorial op maandag 18 april

MEERKERK • Het is inmiddels een jarenlange traditie geworden: de toertocht van de Arno Wallaard Memorial (AWM) op de dag na de wedstrijd. De route gaat grotendeels over dezelfde wegen als waar de toppers hun koers gereden hebben.

Omdat de AWM in het paasweekend valt is de toertocht dit jaar op maandag 18 april, Tweede Paasdag. De toertocht is een zekerheid. Waar tal van evenementen de afgelopen twee jaar werden geschrapt (inclusief de AWM-wedstrijd) ging de toertocht gewoon door. Wel moest er geschoven worden naar september, maar er kon toch gefietst worden. En niet alleen fietsen; ook skeeleraars, wandelaars en zelfs scootmobielen doen aan de toertocht mee.

Eén van de scootmobilisten is Hans Schalkwijk uit Meerkerk. Hans lijdt aan de ziekte ALS en heeft daarom een scootmobiel nodig om zich buiten te kunnen verplaatsen. Omdat de organisatie graag met z’n allen een steentje bij wil dragen, wordt er een goed doel verbonden aan de toertocht en er is voor ALS gekozen. En uiteraard is Hans er dit jaar weer bij.

De dames van het organisatiecomité, Petra, Karin en Marieke, zijn al maanden bezig met de voorbereidingen. De basis staat maar deze wordt elk jaar weer aangevuld met leuke creatieve nieuwe ideeën. Een nieuw presentje voor de deelnemers, iets lekkers voor onderweg en met een nieuwe route van 11 km met een leuke paasrebus erin verwerkt voor de kinderen.

De start is op een nieuwe locatie: sportpark ‘De Burcht’ in Meerkerk. De volgende afstanden kunnen gekozen worden: 11, 60, 100 of 120 kilometer door de prachtige Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Online inschrijven kan via de website: www.arnowallaardmemorial.nl/toertocht.