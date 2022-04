Minister Christianne van der Wal brengt werkbezoek aan Farm Nescio in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) bracht maandag een bezoek aan de boerderiFarm Nescio van Ad van den Berg in Bleskensgraaf.

Daar maakte ze kennis met de Lely Sphere, een systeem waarmee de stikstofuitstoot volgens de fabrikant met zo'n zeventig procent kan worden teruggebracht. Eerder kwam Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid van de Boer Burger Beweging, ook al langs op dezelfde boerderij. Zij nodigde via een filmpje de minister toen uit hetzelfde te doen.

Innovatie is ontzettend belangrijk in het stikstofdossier", reageerde de minister tijdens het werkbezoek. "Het geeft een enorme bijdrage aan de oplossing. Ik weet dat heel veel boeren aan het innoveren zijn. Het zijn allemaal bijdragen die een oplossing dichterbij brengen Als we met de hele sector die innovatiekracht weten te pakken, dan zijn we echt grote stappen aan het zetten."