Samenwerking tussen Vakantiepark Molenwaard en zwembad de Doetsekom

• Michael van Hoorne en Kees Commijs in de Doetse stoel in Giessenburg.

GIESSENBURG/OTTOLAND • Vanaf dit voorjaar bundelen Vakantiepark Molenwaard en zwembad de Doetsekom de krachten. Zij gaan actief gasten infomeren over de mogelijkheden van beide unieke locaties.

Veel inwoners van Giessenburg en de omliggende dorpen hebben middels een abonnement (of los ticket) toegang tot het zwembad en alle faciliteiten op het recreatieterrein van de Doetsekom. Om mensen tijdens een vakantie in onze regio ook te voorzien in de behoefte om te komen zwemmen en recreëren bundelen we de krachten met Vakantiepark Molenwaard.

“Al jarenlang trekken Michael en ik samen op om de lokale voorzieningen binnen & buiten de regio meer bekendheid te geven. Recreatie en toerisme is een belangrijke economische pijler voor Gemeente Molenlanden en hier willen we beide een actieve rol in pakken”, aldus beheerder Kees Commijs.

“Naast de mogelijkheden op het park, willen we onze gasten ook heel graag actief kennis laten maken met onze prachtige streek en de diverse faciliteiten van de ondernemers die zich hier gevestigd hebben. Zwembad de Doetsekom biedt de mogelijkheid aan onze gasten om een dag(deel) te kunnen zwemmen en recreëren op slechts 6 kilometer (fiets) afstand van het vakantiepark. Een prachtige aanvulling om een samenwerking te hebben met het grootste buitenzwembad van de Alblasserwaard”, vult directeur Michael van Hoorne van Vakantiepark Molenwaard aan.

Gasten van het Vakantiepark Molenwaard ontvangen bij de incheck een informatiebrochure en kunnen aan de balie van het vakantiepark tickets bestellen. Bij het zwembad is vanaf deze week bij Sportcafé ’t Kommetje (horeca van het zwembad) een Fien & Teun Smulbox (kidsbox) te bestellen. In de loop van het seizoen zal de samenwerking nog verder geïntensiveerd worden.