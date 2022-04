Leuke en leerzame Kindermuziekweek in Noordeloos

NOORDELOOS • In het Noorderhuis in Noordeloos is in de afgelopen week een succesvolle en ouderwets gezellige week geweest met de Kindermuziekweek.

Er waren elke dag leuke en ook leerzame activiteiten waarbij diverse activiteiten voorbij kwamen.

Drumtastic was een fantastische happening met deelname van heel veel kinderen die aan het eind van de dag een demonstratie konden geven aan klasgenoten en ouders voor een afgeladen Noorderhuis.

Verder was er een djembé workshop, de kinderen konden bij zowel de Volharding als bij de slagwerkgroep waar gretig gebruik van werd gemaakt.

Ook de Linedance groep werd vergezeld van een kinderen die uitleg kregen over hoe men danst en konden vervolgens lekker mee doen. Op donderdag was er voor de allerkleinsten muziek op schoot en werd er samen met de Boezemboys gewerkt aan een nieuwe generatie zangers.

De afsluiting van de muziek week was een super sfeervolle en drukbezochte disco, die vakkundig door de DJ’s Ronald en Maarten werd voorzien van de nodige meezingers.

Op zaterdag waren de volwassenen aan de beurt voor twee zeer indrukwekkende voorstellingen van het theaterstuk ‘Dag mama 2’, beide voorstellingen waren uitverkocht waardoor men totaal 400 bezoekers mocht verwelkomen.