Vriendenstichting Bredero’s Hof uitgebreid met de Groene Wei uit Giessenburg

GIESSENBURG • De Stichting Vrienden van Bredero’s Hof is officieel uitgebreid met De Groene Wei, inclusief Syndion in Giessenburg.

Het bestuur van de stichting houdt zich in hoofdzaak bezig met de aanschaf van wenselijke dingen, die niet vanuit een ander fonds of wat dan ook kunnen worden betaald.

In het kader daarvan wordt op zoek gegaan naar gelden voor de financiering daarvan. Zo komt het bestuur binnenkort naar buiten met het idee van donateurschappen bij zowel bedrijven als particulieren.

Maar op 23 april van 10.00 tot 14.00 is de eerste activiteit om gelden binnen te halen in de vorm van een mini-markt in en buiten Bredero’s Hof aan de Van Brederodestraat in Giessenburg. Er is een scala aan artikelen te koop, er kunnen pannenkoeken worden gegeten en er is gelegenheid zich aan te melden als donateur van de stichting.

Het is de bedoeling van het bestuur om bij de opening van De Groene Wei in september van dit jaar een duofiets aan te bieden, waarvan de kosten worden geraamd op 10.000 euro.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met stichtingsvoorzitter Arie Slob via 06-51173181 of mrarieslob@hetnet.nl.