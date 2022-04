Een traprenovatie: is jouw trap daarvoor geschikt?

Het antwoord is waarschijnlijk: ja. Tegenwoordig kan elk soort trap een renovatie ondergaan. Of je nu een open trap hebt of juist een dichte, een houten trap of een trap van beton, een rechte trap of een trap met een hoek erin. Wist je dat tegenwoordig zelfs een wenteltrap gerenoveerd kan worden?

Vroeger was dit onmogelijk, maar een expert op het gebied van traprenovaties krijgt het voor elkaar. Je trap is dus in vrijwel elke situatie geschikt voor een renovatie. Een traprenovatie zorgt ervoor dat je trap helemaal opknapt, een mooi nieuw uiterlijk krijgt, en daarnaast ook nog eens onderhoudsvriendelijker wordt. Een onderhoudsvrije traprenovatie , noemen we dat. Vraag je je af hoe zo’n traprenovatie in zijn werk gaat? In dit artikel vertellen we je er alles over!

De techniek achter een traprenovatie

Bij een traprenovatie maakt de expert nieuwe overzettreden voor je oude trap. Dat wordt nauwkeurig en volledig op maat gedaan. De overzettreden worden vervolgens over de oude treden gemonteerd en naadloos afgewerkt. Dat zorgt ervoor dat je trap in een handomdraai een nieuw uiterlijk heeft. De renovatie zelf kan al binnen een dag gebeurd zijn, waardoor je snel van je nieuwe trap kunt genieten en niet te lang in de rommel hoeft te zitten. Door je trap te laten renoveren, maak je hem mooier, stiller en ook nog eens veiliger. Een versleten trap wordt op den duur glad, waardoor je er sneller over uitglijdt.

Een betonnen trap bekleden

Een traprenovatie heeft verschillende voordelen. Een betonnen trap bekleden met nieuwe overzettreden zorgt er bijvoorbeeld voor dat de trap geen stof meer afgeeft en makkelijker wordt om te onderhouden. Tegelijkertijd kun je het mooie uiterlijk van zo’n betonnen trap behouden, als je daarvan houdt. Laat je je trap bekleden met overzettreden van bijvoorbeeld PVC, HPL of vinyl, dan weet je ook zeker dat ze toekomstbestendig zijn en je weinig werk aan je trap zult hebben. Deze materialen zijn namelijk slijtvast. Ze zullen dus lang mooi blijven, hoe vaak je er ook overheen loopt.

Makkelijk in onderhoud

Het fijne is dat je trap daardoor ook een stuk makkelijker te onderhouden is. Na een traprenovatie kun je er weer jaren mee vooruit. Door de naadloze afwerking van de overzettreden krijgen vuil en stof daarnaast geen kans om in de kiertjes te kruipen. Dat maakt het schoonmaken van een gerenoveerde trap een eenvoudige en snelle klus.