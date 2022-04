Waarom buitenreclame niet uit straatbeeld verdwijnt

Er is een hele simpele verklaring waarom buitenreclame nog altijd in het straatbeeld is te zien en ook niet snel verdwijnt. Het is namelijk een effectieve manier om de aandacht van voorbijgangers en weggebruikers te trekken.

Bijvoorbeeld met adverteren Den Haag op lokaal niveau, maar ook regionaal of zelfs landelijk. Uiteraard is online reclame helemaal van deze tijd, maar dat neemt niet weg dat er voor buitenreclame nog altijd een belangrijke rol is weggelegd.



Effectieve marketingmiddel

Buitenreclame is een effectief marketingmiddel en in te zetten voor verschillende doeleinden. Denk maar aan het promoten van evenementen, maar ook om de naamsbekendheid van een merk of bedrijf te vergroten. Bovendien is buitenreclame te gebruiken om aanbiedingen in de kijker te zetten of om met een andere boodschap te adverteren. Een voordeel van buitenreclame als effectieve marketinginstrument is dat er sprake is van een groot bereik. Uiteraard is het bereik van de gewenste doelgroep te optimaliseren door de reclame op een strategische plek vorm te geven.



Buitenreclame stoort niet

Het is als je televisie aan het kijken bent heel vervelend als het weer tijd is voor reclameblokken. Dat is eveneens zo als je een filmpje wilt bekijken op een YouTube-kanaal maar eerst moet wachten tot de reclame voorbij is. Bij buitenreclame is er geen sprake van een stoorzender die ergernis opwekt. De voorbijganger ziet de reclame, neemt het in zich op en gaat weer verder. De reclameboodschap is daarbij inmiddels ingeprent in het hoofd en dat is precies de bedoeling. Wat dat betreft soort buitenreclame niet zoals wel het geval is bij online reclameboodschappen of commercials op televisie.



Voordelig en efficiënt

Er is nog een reden waarom buitenreclame in het straatbeeld blijft te zien. Dat is namelijk dat het niet alleen een efficiënte vorm is van marketing, maar ook voordelig. Buitenreclame is in verhouding goedkoop en bovendien zijn de reclameboodschappen gemakkelijk in te plannen. Vooral als het gaat om digitale buitenreclame is de planning eenvoudig te optimaliseren. Zo is een reclameboodschap onder meer op het moment van de dag af te stemmen. De effectiviteit van reclame buiten is daardoor ook verder te boosten. Als het gaat om de metingen geldt dat de expertise enorm is toegenomen. Er zijn allerlei bereikonderzoeken met automatische tellingen en bepalen van kijkpatronen in het buitenland geweest die de kennis van buitenreclame hebben vergroot. Er zijn dus meerdere redenen waarom buitenreclame onverminderd populair blijft als offline promotiemiddel en marketinginstrument.