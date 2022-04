Ralf Sterk uit Utrecht wint vierde Plus Versteeg schaaktoernooi

• De deelnemers aan het schaaktoernooi in Meerkerk. (Foto: Aangeleverd)

• De deelnemers aan het schaaktoernooi in Meerkerk. (Foto: Aangeleverd)

MEERKERK • Op zaterdag 9 april was de vierde editie van het Open Jeugdschaaktoernooi van Meerkerk. 86 schakers streden in 14 groepen streden om de prijzen. Simon de Schaker schrijfster Joyce van der Meijden reikte een gesigneerd exemplaar uit aan de Utrechtse winnaar.

De winnaar van deze vierde editie is de 11-jarige Ralf van schaakclub Moira Domtoren. Tweede werd Mattias Stok van Giessen Linge en de derde plaats was voor Nishaaz Haques, eveneens van Moira Domtoren uit Utrecht.

Alle sponsoren hadden leuke presentjes gedoneerd. Van speelkleden, speelgoed autootjes, schaakboeken, spellen, kaartspellen, fietsbellen van Van der Leeden, t-shirts van Schilt en chessity, maar ook sierraden en cadeaubonnen van de Hubo, Brouwer Bikes. Dorpshuis de Linde stelde de speelzaal gratis ter beschikking.

Voor elk kind was er een cadeautje. Uiteraard heeft de Plus Versteeg de kinderen naar huis gestuurd met een gezonde goodybag. Schrijfster Joyce van der Meijden was aanwezig om haar prachtige kinderschaakboeken te promoten.

Volgende jaar op 1 april is de 5e editie van Meerkerk Schaakt.