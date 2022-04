Theetuin van de Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam weer open

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Op vrijdag 15 april gaat de theetuin bij Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam weer open. Elke woensdag tot en met zaterdag is men hier in de middag van harte welkom, tussen 13.00 en 16.30 uur.

De theetuin is uitermate geschikt voor een moment van rust tijdens een fiets- of wandeltocht. Er is een ruime keuze uit theesoorten en ook zijn er meerdere soorten koffie verkrijgbaar, eventueel met iets lekkers erbij. Ook zijn er tosti’s te bestellen, een flesje frisdrank of een wijntje of een biertje. De koffie en thee wordt geschonken in authentiek serviesgoed, alles op een manier waarbij de bezoeker heerlijk tot zichzelf komt.

Hierdoor is ‘De Knop’ een prachtige plaats om af te spreken met familie of vrienden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Ook voor zakelijke besprekingen is de theetuin uitermate geschikt, omdat de zitjes zich richting museumtuin verder uitwaaieren en er altijd wel een rustige plek te vinden is. Als bij regenachtig weer de tuin gesloten is, kan men ‘tussen de buien door’ altijd nog plaats nemen op het terras naast het museumcafé. Een bezoek aan theetuin ‘De Knop’ kan ook zonder dat men aan het museum zelf een bezoek brengt.

Het museum

Museum De Koperen Knop (Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam) is open; dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur en zaterdag 11.00-17.00 uur. Voor informatie: www.koperenknop.nl. Het museum is gevestigd in een grote monumentale boerderij. Er is ook een permanent gedeelte, er zijn diverse bijgebouwen, een grote museumtuin, een royale ontvangstruimte De Etage en een museumcafé met terras. Op de expositie van dit moment is werk te zien van Harm Kuipers (1943-2020), die loopt tot en met 28 mei 2022. Groepsbezoek en het gebruik van het museum als vergaderlocatie of cursusruimte kan ook op andere tijden. Voor vragen kunt u mailen met koperenknop@koperenknop.nl of bellen naar 0184-611366.