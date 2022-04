Veel bekijks en vrolijke gezichten bij Kids and Cars

• Kids en Cars bij de start in Alblasserdam.

REGIO • Kids and Cars heeft zaterdagmiddag veel bekijks getrokken in Alblasserdam, Molenlanden, Sliedrecht en Papendrecht.

Vanaf Landvast vertrokken exclusieve auto’s voor een rondrit met kinderen, die wel een verzetje konden gebruiken. Tijdens de toertocht worden kinderen die het minder goed hebben en kinderen die vaak in een ziekenhuis moeten verblijven (om welke reden dan ook) als passagier meegenomen voor een rit door de Alblasserwaard. Om ongeveer twee uur was er een stop op het Melkwegplein in Bleskensgraaf.

Door corona kon het evenement twee jaar niet doorgaan. Misschien was het daarom deze editie wel extra druk langs de route. Toeschouwers vergaapten zich aan de prachtige bolides en de passagiers genoten met volle teugen.

Aan het evenement van Tafelronde 140 was ook een goed doel gekoppeld. Stichting Voor Sara kreeg een cheque ter waarde van meer dan 13.000 euro voor onderzoek naar zeldzame spierziekten.