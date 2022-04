Online opvallen? Jouw website als digitale etalage

Een goede website zorgt ervoor dat jouw potentiële klant online in één oogopslag ziet wie je bent en wat je doet. Overzichtelijk. Snel. Doeltreffend. Wil jij opvallen op het internet? Kontakt Mediapartners kan je helpen.

Ben jij als ondernemer wel zichtbaar op het wereldwijde web? Heb je een website, maar heb je er al lang geen tijd en energie in gestopt en is de site niet meer actueel? Of ben je er nooit aan toegekomen om een website te laten maken? Kontakt Mediapartners helpt jou uit de brand.

Geef je business een boost

Online marketing is nergens zonder goede website. Zo’n site zou eigenlijk een digitale etalage moeten zijn die laat zien wie je bent en wat je doet. De professionals van de creatieve studio van Kontakt Mediapartners helpen graag om jouw site een boost te geven. Dat kan met een volledig nieuwe site, maar soms is een flinke make-over van de huidige site ook al genoeg om online beter gevonden te worden.

Design, fotografie en tekst onder één dak

Indien gewenst kan Kontakt Mediapartners alles voor jouw (nieuwe) website verzorgen, want in dit mediahuis vind je alles onder één dak. Designers, fotografen, schrijvers: Kontakt Mediapartners heeft alle disciplines in huis om jouw droomsite te maken. De medewerkers zijn allemaal specialist op hun vakgebied. De designers hebben veel ervaring in het ontwikkelen van websites in allerlei formats; de fotografen weten precies welke beelden zij moeten schieten voor jouw website en de tekstschrijvers zijn getraind in het schrijven van webteksten (SEO), zodat je website goed gevonden wordt in de zoekmachines. Alles in één.

Gebruiksvriendelijk en responsive

We zijn tegenwoordig overal online; ook onderweg. Je website moet dus ook op een mobiele telefoon er fraai uitzien én goed functioneren. Uiteraard maakt Kontakt Mediapartners de site responsive, zodat jouw informatie op mobiel, tablet én computer goed overkomt.

Alle wensen in kaart gebracht

Het begint natuurlijk met een kennismaking. Daarin onderzoekt het team van Kontakt Mediapartners wat ze voor jou kunnen betekenen. Wat zijn de doelen van de site? Welke wensen en eisen zijn van belang? Vervolgens gaan de vormgevers aan de slag. Ze vertalen alle wensen in een conceptdesign dat ter beoordeling aan jou wordt voorgelegd.

Na goedkeuring gaan ze druk aan de slag met de volgende fase: de ontwikkelingsfase. Hierin krijgen alle stukjes van de website vorm. De technische schil, alle teksten, de illustraties, de foto’s en video’s. Alles gaat in goed overleg met jou; kun je zelf iets aanleveren of wil je wat uitbesteden? Jouw visie wordt vertaald naar de website. Wanneer alles gereed, gecontroleerd en getest is, breekt het mooiste moment aan: de livegang.

Onderhoudspakket

Ook als de website live staat, is er nog werk aan de winkel. Het is bijvoorbeeld belangrijk om regelmatig de beveiliging bij te werken, om vervelende verrassingen te voorkomen. Daarom biedt Kontakt Mediapartners ook een onderhoudspakket. Zodat je zeker weet dat je site goed, veilig en up-to-date is. Daarnaast zorgt het team voor beveiliging tegen hackers. Een veilig idee.

Online en offline promotie

De lancering van de nieuwe website is natuurlijk een fantastisch moment om weer wat extra publiciteit voor je onderneming te generen. De media-adviseurs van Kontakt Mediapartners helpen daar graag bij. Ze onderzoeken welke media-mix het beste bij de doelgroep past. Een artikel in de krant? Een advertentie in een magazine? Of een online-campagne op social media? Kontakt Mediapartners zet het voor je in gang.

Altijd dezelfde contactpersoon

Bij Kontakt Mediapartners hanteren ze korte lijntjes. Dus ook met jou. Je hebt altijd dezelfde contactpersoon. Dat werkt wel zo prettig. Op de website kontaktmediapartners.nl zie je voor welke partijen ze al websites hebben gemaakt. Benieuwd wat ze voor jou kunnen doen? Bel 0183 – 583 200 of stuur een e-mail naar info@kmp.nl.