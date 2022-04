Expositie Pronkstukken geopend in Het Reghthuys in Giessenburg

GIESSENBURG • Afgelopen zaterdag is de nieuwe expositie Pronkstukken geopend in museum het Reghthuys te Giessenburg.

Vele belangstellenden hebben dit bijgewoond. Veel gehoorde opmerking was: ‘Het is een heel mooie, aparte expositie’.

De expositie is elke woensdag en zaterdagmiddag te bezichtigen van 13.30 tot 17.00 uur. Museum het Reghthuys is te vinden aan de Dorpsstraat 10 in Giessenburg. Gasten betalen een bijdrage van 2 euro voor de entree. Voor leden is de toegang gratis.