Politiek Molenlanden worstelt met huisvesting arbeidsmigranten

MOLENLANDEN • Een zeer krappe woningmarkt, een toenemend aantal arbeidsmigranten, de wens om hen een fatsoenlijk en veilig onderkomen te bieden; de Molenlandse raad worstelt ermee om alle puzzelstukjes passend te krijgen.

Die worsteling kwam donderdag tijdens de commissievergadering duidelijk naar voren. Op de agenda stond de evaluatie en actualisatie van het in 2019 vastgestelde beleid rond de huisvesting van arbeidsmigranten.

De meeste raadsleden zagen weinig resultaten. “Er is geen enkel huis dat door arbeidsmigranten wordt bewoond vrijgespeeld voor de woningmarkt, terwijl dat één van de belangrijkste doelen was”, concludeerde Corné Egas (SGP). En Jan Arie Koorevaar (CDA): “Er zijn veel zaken genoemd om op te pakken, zoals het inschrijven van deze mensen in de gemeentelijke basisadministratie en het heffen van toeristenbelasting, maar er is maar weinig gerealiseerd.”

Vooruitgang

Wethouder Teunis Jacob Slob probeerde toch de politici te overtuigen dat er wel degelijk vooruitgang is geboekt in de afgelopen 2,5 jaar. “We zien de vruchten van het op dit gebied actiever onze rol in de samenleving nemen. Zo benadrukken we bij initiatieven op bedrijventerreinen dat ondernemers de huisvesting van arbeidsmigranten daarin meenemen. Dat lijkt resultaten op te leveren.”

Koorevaar vroeg hem daarop: “Waar ziet u dan die vruchten, hoeveel vrijgespeelde woningen levert dit al op?” Slob: “We zien dat de systematiek en problematiek breder besproken en opgepakt wordt. Ondernemers weten dat als zij initiatieven nemen het ook hun verantwoordelijkheid is de huisvesting mee te nemen. Dat is wel degelijk een vrucht van het gevoerde beleid.” Maar Koorevaar was niet overtuigd: “Ik zou dit eerder een zaadje dan een vrucht willen noemen.”

Buitenproportioneel

Een voorstel van Corné Egas om een beeldvormende avond te houden, waarbij het bedrijfsleven en huisvesters van arbeidsmigranten hun blik op de praktijk geven, werd door de hele raad en de wethouder positief ontvangen.

Daarbij zal ook centrale huisvesting op tafel komen. Doe mee! Molenlanden staat daar kritisch in. Joke Stravers: “In een dorp als Ottoland, met 1.000, 1.000 inwoners, 240 arbeidsmigranten onderbrengen, vinden we buitenproportioneel. Dat soort aantallen past niet in onze gemeente. We begrijpen de urgentie, maar het mag niet ten koste gaan van de veiligheid en de leefomgeving.”

Hoger salaris

Corné Egas reageerde daarop: “Maar zonder centrale huisvesting ga je geen woningen vrijspelen. We willen in onze straten niet grote hoeveelheden auto’s met Litouwse nummerborden zien. En het niveau van arbeidsmigranten is in de afgelopen jaren omhoog gegaan, van zeg maar vmbo naar havo. Ze krijgen een hoger salaris en willen hoger gewaardeerd worden. Dat is wat anders dan 240 overlastgevers. Die discussie is geweest, dit vraagt om een modernere aanpak. Tijdens een beeldvormende avond kan daar informatie uit de praktijk over gegeven worden.”

Aan bod kwam ook de ‘trendbreuk’, zoals wethouder Slob het omschreef: de ruimte bieden om arbeidsmigranten op bedrijventerreinen onder te brengen. Daar hadden de raadsleden weinig tot geen problemen mee. Maar om woningen vrij te spelen, is wel meer nodig, stelde onder anderen Rijkus Krabbendam (VVD): “Een ondernemer rekent gewoon. We moeten het financieel interessanter maken dan het kopen van een huis en daar arbeidsmigranten in onderbrengen. Dan gaat het lopen.”

‘Problematiek huisvesten arbeidsmigranten heftiger dan uit getallen blijkt’



Opvallend bij de discussie over de huisvesting van arbeidsmigranten in Molenlanden, donderdag tijdens de commissievergadering, is dat het gemeentebestuur niet weet hoeveel van deze EU-medewerkers zich momenteel in de gemeente bevinden.

In het raadsvoorstel maakt wethouder Teunis Jacob Slob gebruik van een schatting uit 2018 (het ging toen om 567 personen), waarbij er destijds vanuit werd gegaan dat er ieder jaar vijf procent bij zou komen.

Oren gewassen

In een bijeenkomst met ondernemers en huisvesters was hij daar ook op gewezen, vertelde Slob aan de commissieleden. “Ze hebben me daarover de oren gewassen. Één van hen zei: ‘Als ik kijk wat ik nu aan arbeidsmigranten in dienst heb en vertaal naar de gemeente, dan komen er heel andere getallen op tafel. De problematiek is heftiger dan wat deze getallen laten blijken.”

Hij had daarnaast duidelijke taal te horen gekregen. “Ik kreeg als reactie: ‘Je komt ons hier nu met beleid om de oren slaan, maar weet je wel wat er in de praktijk gebeurd? Daarom kunnen alle partijen van een beeldvormende avond (zie artikel hiernaast), beter worden.”

Buitenland

De wethouder stipte daarnaast aan hoe groot de behoefte is aan meer arbeidsmigranten. “Het is zelfs zo erg dat ondernemers zeggen: we kunnen onze plannen voor uitbreiding pas realiseren als we de huisvestiging geregeld hebben. Als dat niet lukt, moet ik uitwijken naar het buitenland. Die druk zit erachter. Voor ons ligt dan de maatschappelijke vraag: ‘Hoe ver wil je als gemeente daarin meegaan om de economie hierin te blijven voorzien?’ Want ik heb tegen hen ook gezegd: als ik morgen in de krant zet dat we een gebouw neer gaan zetten voor enkele honderden arbeidsmigranten, dan weet ik dat er overmorgen een protestgroep op de stoep staat.”