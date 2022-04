Kees van den Heuvel presenteert ‘Kleine geschiedenis van Kinderdijk’

KINDERDIJK • Als ultieme Kinderdijkkenner schreef Kees van den Heuvel zijn boek “Kleine geschiedenis van Kinderdijk”. Komende donderdag is de presentatie.

Kees heeft een uitgebreide verzameling over Kinderdijk die elke zaterdagmiddag te bezichtigen is. Het bord aan de buitenmuur verraadt dat er in het pand van Molenstraat 136 een museum is gevestigd. Elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur geopend en gratis toegankelijk. Na binnenkomst sta je in een kamer met muren vol schilderijen, foto’s en kaarten, en vitrines met bijzondere historische voorwerpen, zoals bijvoorbeeld een ijsdiktemeter.

De wurf

Alles heeft betrekking op Kinderdijk, op de verenigingen, de school, de winkels en natuurlijk op de ‘wurf; de scheepswerf van de familie Smit. Een rechthoekige herdenkingsplaat met de koppen van twee Smitten en de jaartallen 1847 – 1947 herinnert aan het honderdjarig bestaan van de werf.

Ga je in het museum de trap af, dan kom je in een kamer vol met archiefkasten en –dozen. Voor informatie over het verleden van voetbalvereniging De Zwerver of het ontstaan van discotheek Exciting, je kunt bij Kees terecht. Hij heeft het allemaal.

Echte Kinderdijker

Kees van den Heuvel (67) woonde tot zijn vijfde in Nieuw-Lekkerland, verhuisde daarna naar Kinderdijk en werd in hart en nieren een echte Kinderdijker. Hij werkte op de scheepswerf als scheepsbeschieter (betimmering van schepen) en smeerzetter (voorwerpen aanbrengen zodat een schip goed te water gelaten kan worden).

Altijd al geïnteresseerd

Altijd was hij al geïnteresseerd in geschiedenis en las daar veel over. Van zijn ouders hoorde hij veel verhalen over de oorlog, de watersnood en ‘de wurf’. Kees: “Vroeger dachten mijn drie zussen en ik: al dat geëmmer, hou er nou maar eens over op, maar nu heb ik een waslijst met vragen die ik ze graag nog had willen stellen.”

“Met collega’s ging ik soms mee naar verzamelbeurzen. Van alles werd daar aangeboden: munten, postzegels, eierdopjes, enzovoort. Ik begon toen voor de lol oude ansichtkaarten van Kinderdijk te sparen. Daarna was het hek van de dam en ging ik ook allerlei voorwerpen verzamelen die betrekking hebben op Kinderdijk. Inmiddels heb ik veel, maar meer dan de helft van mijn spullen is afkomstig van wat mensen me zomaar komen brengen.”

Archief

“Ik werd getipt dat het gebouw van L. Smit & Zn. verkocht was en dat de spullen uit het archief dreigden weggegooid te worden. Daaruit heb ik nu bijvoorbeeld een facturenboek van vòòr 1900. Alles in zwarte inkt, met de hand geschreven en natuurlijk in guldens. Tien ankernagels voor 2 gulden 70 en tien staalkogels voor 3 gulden 20 …”

Kees is bestuurslid van Stichting Elshout, van Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk en van de Vereniging Natuurgenot. Van de laatste twee verenigingen heeft hij de archieven in zijn bezit gekregen. Ook kreeg hij de beschikking over het archief van Wandelsportvereniging J & K Smit, en van voetbalvereniging De Zwerver dat al vanaf 1933 dateert.

In de derrie

Kees vertelt: “In 1949 was het voetbalveld zo slecht, dat er een bemestingsplan werd uitgedacht. ’s Nachts werd door een aantal vrijwilligers de inhoud van de beerputten van de Veerdamwoningen opgehaald, vervoerd en over het voetbalveld verspreid. Piet Koolmees gleed daarbij uit in de derrie en werd door collega-vrijwilligers overeind getrokken en in de Lek afgespoeld. Deze gebeurtenis staat in het archief beschreven, maar ik had hetzelfde verhaal ook van mijn vader gehoord. Zo komt dat mooi bij elkaar.”

Zijn Kinderdijkers zo bijzonder? Kees lacht. “We zijn niet anders dan anderen. Wel heb ik het idee dat het vroegere Kinderdijkgevoel, los van Lekkerland, weer terug komt. Waarschijnlijk doordat wij drie verenigingen hebben, specifiek op Kinderdijk gericht.”

Saamhorigheid

“En bijvoorbeeld door zo’n actie als vorig jaar waarbij we voor elkaar kregen dat de bakkerij toch bleef bestaan. Er is saamhorigheid in Kinderdijk. Eigenlijk heette onze buurtschap oorspronkelijk Elshout. Hout is bos, en er stonden hier veel elzen. Omdat er in Brabant ook een dorp Elshout bestond, besloot de gemeente Nieuw-Lekkerland in 1927 om de naam te vervangen voor de naam van een straat, de Kinderdijk.”

Met gebruik van de informatie die hij de afgelopen jaren verzamelde, schreef Kees zijn boek “Kleine geschiedenis van Kinderdijk”. Het boek telt 104 bladzijden en staat vol met foto’s. Onderwerpen zijn onder andere de boezems, gemalen en het Waardhuis, het veer, gebouw De Klok, de ijsclub, speeltuin en koninklijk bezoek. Op elke bladzij worden historische feiten verteld, maar ook bijzondere details.”

“Dat er in de middeleeuwen een kapel op de parkeerplaats bij hotel Kinderdijk heeft gestaan, en dat de zogenaamde biggeltjesschool aan zijn naam kwam doordat de gevel met een stuclaag werd aangesmeerd met grind erin. (Grind werd plaatselijk vaak genoemd: “biggels”.)

Aanstaande donderdag wordt het eerste exemplaar van “Kleine geschiedenis van Kinderdijk” door de auteur uitgereikt aan Johan Quik, wethouder van Molenlanden in café De Klok. Het boek kost €20 en is te koop op Kees’ adres, Molenstraat 136 te Kinderdijk.

Janny den Besten